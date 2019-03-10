  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Uluçay İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.
Uluçay İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetleri olan Sayın İrsen Küçük’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle yaşadığım derin üzüntüyü belirtmek isterim.

Sayın Küçük’ün toplumu ve ülkesi için verdiği değerli hizmetler, her zaman saygıyla anılacaktır.

Sayın İrsen Küçük’e Allahtan rahmet, başta Küçük ailesi olmak üzere, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.”

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Küçük’ün ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı10 Mart 2019 Pazar 11:37
  • Akıncı başsağlığı mesajı yayımladı10 Mart 2019 Pazar 11:35
  • Özersay Küçük'e başsağlığı mesajı yayımladı10 Mart 2019 Pazar 11:33
  • Eski Başbakan Küçük vefat etti!10 Mart 2019 Pazar 10:48
  • Tavuri olarak tanınan Mustafa Serttaş hayatını kaybetti10 Mart 2019 Pazar 10:40
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda trafik kazası, 4 kişi yaralı09 Mart 2019 Cumartesi 21:54
  • Çaluda: “İnşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması için Çalışma Bakanı’nı göreve davet ediyoruz”09 Mart 2019 Cumartesi 18:24
  • Dağyolunda yine kaza!09 Mart 2019 Cumartesi 12:59
  • TAK’ın hizmetleri ile ilgili Bakanlar Kurulu’ndan karar...08 Mart 2019 Cuma 21:30
  • Baybars’tan eşitlik için toplumsal seferberlik çağrısı08 Mart 2019 Cuma 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti