Uluçay İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

“Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetleri olan Sayın İrsen Küçük’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle yaşadığım derin üzüntüyü belirtmek isterim.

Sayın Küçük’ün toplumu ve ülkesi için verdiği değerli hizmetler, her zaman saygıyla anılacaktır.

Sayın İrsen Küçük’e Allahtan rahmet, başta Küçük ailesi olmak üzere, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.”