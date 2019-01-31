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Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği yöneticilerini kabul etti.
Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Üniversiteler Birliği yöneticilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Halil Nadiri, yüksek öğretimin ülkenin en önemli alanlarından biri olduğuna vurgu yaparak, kendilerinin de yükseköğretimin daha rekabetçi, uluslararası standartlarda kabul edilebilmesi için Üniversitelerin birlikte hareket edebilmesi düşüncesinde olduklarını söyledi.

Bu amaçla bir birlik çatısı altında olduklarını kaydeden Nadiri, ziyaret vesilesiyle birliğin kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi vereceklerini, aynı zamanda ülkedeki yüksek öğretimin nasıl daha kaliteli ve sürdürülebilir olabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak istediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında,  Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin oluşumunun ülke açısından önemli olduğunu belirtti.

Uluçay, ülkenin yüksek öğrenimine, ekonomisine katkı sağlayan Üniversitelerin, bundan sonra da aynı katkı ve hizmeti sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Üniversitelerin ortaya koyduğu çabaların ülkenin daha ileriye gidebilmesine de büyük bir olanak sağladığına işaret eden Uluçay, bu konuda yöneticiler ve Meclis olarak ellerinden gelen katkıyı da her zaman koyacaklarını ifade etti.

Amacın bir olduğunu vurgulayan Uluçay, amacın; ülkenin daha kısa sürede daha ileri noktalara taşınması olduğunu söyleyerek Birliğe çaşılmalarında başarılar diledi.

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