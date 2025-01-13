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Uluçay sinyalizasyon projesi çalışmalarını inceledi

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Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay sinyalizasyon projesi çalışmalarını inceledi
Uluçay sinyalizasyon projesi çalışmalarını inceledi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mustafa Kemal Bulvarı-otobüs terminali kavşağında yapılan sinyalizasyon projesini yerinde izledi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yanı sıra Trafik Komisyonu’nda çalışmalar yürüten Belediye Meclis üyeleri Mine Karaca, Hüseyin Aranır ile Gazimağusa Belediyesi Trafik Master Planı çalışmaları konusunda iş birliği yürüten Trafik Uzmanı Danışman Şehir Plancısı Doç. Dr. Can Kara sinyalizasyon projesini inceledi.  

Ocak ayı itibari ile başlatılan proje kapsamında gerek araçların gerekse yayaların güvenli geçişlerini sağlamak adına Mustafa Kemal Bulvarı- otobüs terminali kavşağında sinyalli kavşak uygulaması yapılacak. Sinyalli kavşak uygulaması aynı zamanda yayaların güvenliği için bas-geç opsiyonuna sahip olacak.

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