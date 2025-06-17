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Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi.
Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi iki numaralı duruşma salonunda görüldü.

Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmederken, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan tahliyesine karar veildi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyordu.

Özdağ, bugün Silivri'de saat 10.30'da hakim karşısına çıktı.

Özdağ'ın, "Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla yargılandığı dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu.

 

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