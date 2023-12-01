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Ünal Üstel: Biz gençlerimiz için her türlü fedakarlığı yapacağız

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Başbakan Ünal Üstel, Sınırüstü’nde su temin projesi çalışmalarını inceledi ve basına açıklamalarda bulundu.
Ünal Üstel: Biz gençlerimiz için her türlü fedakarlığı yapacağız

-CANLI AKTARIM

Geçmişten kalan yarım bütün projeleri takip ettiklerini ve bitirme ideolojisi ile hareket ettiklerinin altını çizen Üstel, görev süreleri boyunca hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgiler vererek, 'Bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Türkiye'nin, sayın elçimizin ve Türkiye Cumbhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla projemize başlıyoruz. Gençlerimizin evlerini su ile buluşturacağız' dedi.
"Önümüzdeki günlerde yeni bir kredi programı açıklayacağız" 
'Bizim önceliğimiz yarım kalan projeler ve gençlerimizi herşeyin başında tutuyoruz' diyen Üstel, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz gençlerimiz için her türlü fedakarlığı yapacağız. Onların bu ülkede kalması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Onların ülkelerinde ev sahibi olmaları için bir kredi programı hazırladık. Önümüzdeki günlerde bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Önce İlk Evim Projesi ardından Kırsal Kesim arsalarının alt yapılarının tamamlanması ve daha sonra da sosyal konut projelerine geçeceğiz. 2024 Yılında 100 milyon TL'lik bir kaynağı kırsal kesim arsalarının alt yapı prıojeleri için ayırdık"
"Sıkıştığımız yerde her zamanki gibi Türkiye'den desteğimizi alacağız"
Bundan sonraki süreçte gençlerin adada kalması için Sosyal Konut Projelerimiz gündemde olduğunu vurgulayan Üstel, tüm gençlere kırsal kesim arsası verilmesi amacıyla çalışmalara başlandığını kaydetti. Gerekli kaynakları anavatan Türkiye'nin karşılayacağını dile getiren Üstel, 'sıkıştığımız yerde her zamanki gibi Türkiye'den desteğimizi alacağız' dedi. 
Bir müddet önce yabancıların mal alımında harçları artırdıklarını belirten Üstel, 'bu paraların büyük bir kısmını sosyal konut projeleri için, bir kısmını da Taşınmaz Mal Komisyonu için aktardık. Bizim ülkemiz, bizim devletimize biz sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, buna da devam edeceğiz' diye konuştu. 
Anavatanla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, 2024 yılında KKTC'nin daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

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