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Ünlü isimler depremzede öğrenciler için buluştu

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DasDas, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ve İhtiyaç Haritası, depremlerin ardından oluşan dayanışma ve birliktelik duygusunu sahneye taşıdı.
Ünlü isimler depremzede öğrenciler için buluştu

Zorlu PSM’de birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen ‘Dayanışma Sahnesi’, YouTube ve diğer çevrim içi platformlardan canlı yayınlandı.

“YARALARIMIZ İYİLEŞMEDİ”

Konser öncesi konuşan İhtiyaç Haritası kurucularından oyuncu Mert Fırat, katılan tüm sanatçılara teşekkür ederek, “Ülkemizin tarihindeki en büyük depremlerden birisini yaşadık maalesef. Üzerinden 52 gün geçti ama acılarımız geçmedi, yaralarımız hâlâ iyileşmedi. Önümüzde çok uzun bir yol var. Süreçte birlikte olduğumuzda neler başarabildiğimizi gördük” dedi.

Etkinliğin çocuklar için düzenlendiğine dikkati çeken Fırat, “Hem eğitim desteği hem de depremde bedensel bütünlüğü zarar görmüş çocuklar için çalışan Robotel Derneği’ne kaynak geliştirmek için buradayız” diye konuştu.


Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova ise “Şarkılar bir arada olduğumuzu, tekrar umutlandığımızı ve birlikte gülebileceğimizi hatırlatacak. Dayanışma Sahnesi’nin amacı eğlence değil, dayanışmadır. Eğitimle ilgili desteklerin acilen gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün bizimle burada olan sanatçılara çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremde 7 koristini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun performansıyla başlayan programda Evdeki Saat, Ersay Üner, Adamlar, Mert Demir, Zuhal Olcay, Deniz Tekin, Duman, Kenan Doğulu, Pentagram, Koray Candemir, Mengene, Can Bonomo, Nova Norda, Şevval Sam, Athena, Aylin Aslım, Bedük, Bege, Büyük Ev Ablukada, Ceren Gündoğdu, Gazapizm, Ceza, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Korhan Futacı, Mor ve Ötesi, Özge Fışkın ve Sertab Erener sahne alan isimler oldu.

Aslı İnandık, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Deniz Can Aktaş, Ecem Erkek, Halit Ergenç, Hazal Kaya, Kaan Sekban, Özge Borak, Melisa Sözen, Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Yiğit Özşener’in de aralarında olduğu birçok ünlü isim ise ev sahibi olarak etkinlikte yer aldı.

Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüştüğü etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılan katkılarla depremden etkilenen 2 bin 200 öğrenciye kaynak oluşturulacak.

8 saat süren konser, Antakya Medeniyetler Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu’nun beraber söylediği şarkılarla son buldu.

Destek almak isteyen öğrenciler “www.ihtiyacharitasi.org” adresinden başvuru yapabilecek. 

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