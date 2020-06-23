Ürdün ve Güney Kıbrıs'tan Mısır'a destek

Cumartesi günü Sirte ve Cufra’ya saldırı olması durumunda Libya’ya müdahale edeceklerini söyleyen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi’ye destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sisi’nin açıklamalarına destek veren Körfez ülkelerine Ürdün ve Güney Kıbrıs da eklendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri’yi telefonla aradığı ve iki bakanın Libya krizi ve Filistin sorunu da dahil olmak üzere bölgesel sorunlara dahil görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Libya konusunda bölgedeki istikrar ve güvenliğin temeli olarak Mısır’ın güvenliğini önemsediklerini belirtirken, iki bakan ilk fırsatta Libya’da siyasi bir uzlaşı sağlanmasına yönelik bütün çabaları desteklemenin önemi konusunda anlaştılar. Görüşmede bu tür bir çözümün Libya’nın birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağı ve Berlin Konferansı ile Kahire Deklarasyonu çerçevesinde güvenlik ve istikrara geri dönülmesini mümkün kılacağı dile getirildi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakanın Libya’daki durumu ve Türkiye’nin bu ülkedeki gerilimi arttıran ve bütün bölgeyi istikrarsızlaştıran adımlarının da değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre iki bakan Libya’da acil bir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı ile ilgili Birleşmiş Milletler Kararları temelinde siyasi sürece geri dönülmesi konusunda fikir birliğine vardılar.

Christodoulides, ülkesinin Kahire’nin bu kararlar doğrultusundaki girişimlerine tam destek verdiğini bir kez daha tekrarladı.

‘Ankara’nın genişleme çabaları uluslararası meşruiyetten yoksun’

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, yine Pazar günü Suudi Arabistan’a ait Al-Arabiya TV’ye verdiği mülakatta, Mısır’ın Libya’da uluslararası ve bölgesel aktörlerle eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirterek, askerî müdahaleyi ülkenin güvenliğini sağlamak için ‘‘son çare’’ olarak gördüklerini belirtti. ‘‘Türkiye’nin Libya’da genişleme çabasını reddediyoruz’’ diye konuşan Şükri, Anlara’nın Suriye, Irak ve Libya’daki genişlemesinin uluslararası meşruiyetten yoksun olduğunu vurguladı.

Haziran ayının başlarında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, Libya Temciler Meclisi Başkanı Akila Salih ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife HAfter ile birlikte, Libya’da ateşkes ilanını öngören Kahire Deklarasyonu’nu açıklamıştı. Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ateşkes çağrısını reddederek Sirte ve Curfa yönündeki saldırılarını sürdürmüş, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ateşkes çağrısının ölü doğduğunu ilan etmişti. UMH güçlerinin saldırılarının devam etmesi üzerine Sisi Cumartesi günü Doğlu Libyalı aşiret temsilcilerinin eşliğinde ülkenin batısındaki askerî birlikleri teftiş etti ve askerlere Libya’ya gerçekleştirilecek bir müdahaleye hazır olma talimatı verdi. Mısır’ın Libya’ya askerî müdahale konusunda artık uluslararası meşruiyete sahip olduğuna ilişkin açıklamasına, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’den destek gelirken, UMH savaş ilanı anlamına geldiğini belirttiği açıklamayı kınadı.