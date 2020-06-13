Urfa Valisi: Vaka sayısı ve can kaybının arttığını açıklamak zorundayım

Urfa Valisi Abdullah Erin, şehirde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ve can kayıplarının haziran ayı başından bu yana arttığını açıkladı. Erin, halka akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulu’nun son güncel rakamları ve tedbirleri görüştüğü bildirildi. Açıklamada, koronavirüs süreciyle ilgili ülke genelinde vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Urfa’da vaka sayısında artış olduğu ifade edildi.

'RİSK 10 GÜN ÖNCESİNDEN DAHA YÜKSEK'

Şehirler arası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu tüketim yerleri ve bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde ülke ortalamasının altında seyreden koronavirüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Urfa’da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayının başlarına kadar Urfa’da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak Haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyoruz. Urfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum.”

Açıklamada, şehirde son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbirinin uygulanmaya başladığı da aktarıldı.