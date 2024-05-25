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Üstel: 2025 yılında narenciyede yaşadığımız sorunları yaşamayacağız

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Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, "2025 yılında narenciyede yaşadığımız sorunları yaşamayacağız" dedi.
Üstel: 2025 yılında narenciyede yaşadığımız sorunları yaşamayacağız

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

“Federasyon görüşmeleri yapılırken hep Güzelyurt masaya koyuldu. Kıbrıs sorununda politika değişikliği yapana kadar, Güzelyurt’ta hiçbir yatırım yapılmadı. Güzelyurt insanı yavaş yavaş bölgeden uzaklaşmaya başladı. Biz hükümete geldiğimiz gündem beri Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile en üst seviyede protokoller yaptık. Protokoller çerçevesinde Güzelyurt halkına hizmet etmeye, büyük projelere imza atmaya başladık. Hatırlayın, yarın yapan projeleri tamamlayacağımızı söylemiştik. İlk yaptığımız icraat Güzelyurt-Lefke yolunu bitirmek oldu. Bugün ise narenciyecimize hayat verecek büyük bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız, 40 hafta içerisinde bitireceğiz.”

Üstel, Türkiye’den gelen suyun 2024 yılında 4. Etabının biteceğini açıklayarak, “Güzelyurt’ta artık su sorunu olmayacak ve anavatanımızdan gelen suyla toprağımızı buluşacak. Büyük projelere hep anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yapıyoruz. Sayın Erdoğan ve Sayın Yılmaz’a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Üstel, “Narenciye de gelmiş geçmiş sorunların önüne bir nokta koyuyoruz. 2025 yılında da narenciyede yaşadığımız sorunları artık yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

Narenciyeciye 154 milyon TL ödeme yaptıklarını belirten Üstel, “Hükümetimiz üreten kesimlerin yanındadır” diye konuştu.

Başbakan Üstel, "Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde bütün çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcımla yerinde ziyaret edeceğiz. İhalesine Pazartesi günü çıkıyoruz" dedi. 

 

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