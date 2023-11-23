Üstel Federasyonlara desteği artıracağız

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spor ambargolarına karşın 33 federasyonun aktif bir şekilde çalıştığını kaydederek, “Kıbrıs Türk gençliği, sportif başarılarını devam ettirecek; biz de onların destekçisi olacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spor ambargolarına karşın 33 federasyonun aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk gençliği, sportif başarılarını devam ettirecek; biz de onların destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel’in paylaşımı şu şekilde:

“Spor ambargolarına karşın 33 federasyonumuz aktif bir şekilde çalışıyor; sporcularımız uluslararası arenalarda önemli başarılar elde ediyor. Kıbrıs Türk gençliği, sportif başarılarını devam ettirecek; biz de onların destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Spor dernekleri ve federasyonlarımız ile daha güzel işlere imza atmak için çalışmaktan da geri durmayacağız.”