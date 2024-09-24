  • BIST 9887.75
  • Altın 2883.89
  • Dolar 34.1471
  • Euro 38.0345
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGirne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti

» »
Başbakan Ünal Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret edip, vatandaşın derdini dinledi ve durum tespiti yaptı.
Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti

Başbakan Üstel , hortumdan olumsuz etkilenen Çayırova İlkokulu halı sahasında da incelemelerde bulunup, Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş’ten bilgi aldı.

Üstel’e ziyaretlerinde İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu eşlik etti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan alınan bilgiye göre cumartesi yaşanan hortumdan Çayırova’da 18, Dipkarpaz'da 1, Derince’de 1 ve Büyükkonuk’ta 3 kişi etkilendi. Hortum sırasında bazı evlerin çatıları ve su depoları uçtu, üzüm bağları, zeytin ve harnuplar büyük zarar gördü.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, İskele ve Karpaz bölgesinde yaşanan hortum için vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ülkede ender görülen hortumun bölgede okul ve bazı evlerde büyük zarara yola açtığını belirten Üstel, bölgeyi ziyaret ederek, devletin yapabilecekleri konusunda tespitler yaptıklarını söyledi.

Belediye başkanı ve kaymakamla vatandaşı yalnız bırakmamak için bölgeyi ziyaret etmek istediklerini kaydeden Üstel, süratli bir şekilde vatandaşın yanında oldukları için Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile Kaymakam Ertuğrul Toroslu’ya teşekkür etti.

Benzeri olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Üstel, vatandaşlara  geçmiş olsun dileğinde bulundu.

-Ercüment

Çayırova Muhtarı Ahmet Ercüment cumartesi günü saat 12.30'da köye büyük zarar veren şiddetli bir Evlerin damlarının yıkıldığını, okulun halı sahasının büyük zarar gördüğünü kaydeden Ercüment, kendileriyle ilgilenen Başbakan Üstel, kaymakam ve belediye başkanının desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

-Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, bölgede meydana gelen afetten büyük üzüntü duyduklarını, tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti.

Hortumun hemen ardından  belediye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve ilk müdahalenin yapıldığını söyleyen Tuğlu, “Vatandaşların yaraları bir nebze sarılmaya başlandı. Bugün de belediye ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşların yaralarını saracak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz” dedi.

-Keleş

Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş, cumartesi günü öğle saatlerinde okulda çalışma yaparken gelen şiddetli hortumun şans eseri okulu teğet geçtiğini ancak çocukların kullandığı halı sahaya büyük zarar verdiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:18
  • Merhum Milletvekili Ahmet Elbasan 23. Ölüm Yıldönümünde Anılacak19 Eylül 2024 Perşembe 12:43
  • İskele’de “Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu Toplantısı” yapıldı16 Eylül 2024 Pazartesi 18:18
  • Boltaşlı’da Kundaklama ve Adam Öldürmeye Teşebbüs: Bir Kişi Hayatını Kaybetti14 Eylül 2024 Cumartesi 12:02
  • Sadıkoğlu, Birimlerle Birlikte Projeleri Yerinde İnceledi13 Eylül 2024 Cuma 12:26
  • İskele’de Korkunç Yangın: Nihat İlkhan’ı Ateşe Veren Zanlı H.T. Mahkemede10 Eylül 2024 Salı 14:47
  • Aygün’de Kasti Hasar, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı08 Eylül 2024 Pazar 14:47
  • İskele’de Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı08 Eylül 2024 Pazar 09:14
  • Harup üreticileri Zeytin Koop çatısı altında örgütlenme kararı aldı06 Eylül 2024 Cuma 12:28
  • İskele- Karpaz ana yolunda düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle kavşak ve çemberler trafiğe kapatılacak06 Eylül 2024 Cuma 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti