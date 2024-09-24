Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret edip, vatandaşın derdini dinledi ve durum tespiti yaptı.

Başbakan Üstel , hortumdan olumsuz etkilenen Çayırova İlkokulu halı sahasında da incelemelerde bulunup, Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş’ten bilgi aldı.

Üstel’e ziyaretlerinde İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu eşlik etti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan alınan bilgiye göre cumartesi yaşanan hortumdan Çayırova’da 18, Dipkarpaz'da 1, Derince’de 1 ve Büyükkonuk’ta 3 kişi etkilendi. Hortum sırasında bazı evlerin çatıları ve su depoları uçtu, üzüm bağları, zeytin ve harnuplar büyük zarar gördü.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, İskele ve Karpaz bölgesinde yaşanan hortum için vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ülkede ender görülen hortumun bölgede okul ve bazı evlerde büyük zarara yola açtığını belirten Üstel, bölgeyi ziyaret ederek, devletin yapabilecekleri konusunda tespitler yaptıklarını söyledi.

Belediye başkanı ve kaymakamla vatandaşı yalnız bırakmamak için bölgeyi ziyaret etmek istediklerini kaydeden Üstel, süratli bir şekilde vatandaşın yanında oldukları için Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile Kaymakam Ertuğrul Toroslu’ya teşekkür etti.

Benzeri olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Üstel, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

-Ercüment

Çayırova Muhtarı Ahmet Ercüment cumartesi günü saat 12.30'da köye büyük zarar veren şiddetli bir Evlerin damlarının yıkıldığını, okulun halı sahasının büyük zarar gördüğünü kaydeden Ercüment, kendileriyle ilgilenen Başbakan Üstel, kaymakam ve belediye başkanının desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

-Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, bölgede meydana gelen afetten büyük üzüntü duyduklarını, tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti.

Hortumun hemen ardından belediye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve ilk müdahalenin yapıldığını söyleyen Tuğlu, “Vatandaşların yaraları bir nebze sarılmaya başlandı. Bugün de belediye ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşların yaralarını saracak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz” dedi.

-Keleş

Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş, cumartesi günü öğle saatlerinde okulda çalışma yaparken gelen şiddetli hortumun şans eseri okulu teğet geçtiğini ancak çocukların kullandığı halı sahaya büyük zarar verdiğini belirtti.