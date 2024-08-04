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Üstel: Mehmetçik ülkenin üzüm ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor

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Üstel, “Üzüm ve üzümden elde edilen simge ürünler hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu 
Üstel: Mehmetçik ülkenin üzüm ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor

Başbakan Ünal Üstel, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 1970’ler öncesine dayandığını, festivalin bölgede üzüm ticaretine önemli katkısı olduğunu hatırlattı ve Mehmetçik’in ülkenin üzüm ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığına dikkat çekti . Üstel, “Üzüm ve üzümden elde edilen simge ürünler hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu 

 

Başbakan Ünal Üstel, 62. Mehmetçik Üzüm Festivali açılış törenine katıldı.

 

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre festivalde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, ” Ülkemizin tek kadın Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun göreve geldiğinden itibaren yaptıkları ortadadır. Kendisi bölgesi için hiç durmadan çalışıyor ve bölgenin daha ileriye gitmesi için çok çaba sarf ediyor” dedi

 

Üstel, Tuğlu ve belediye çalışanlarını bölge için yaptığı çalışmalardan ve geleneksel hale gelen festivali daha da geliştirip devam ettirdikleri için tebrik etti.

 

Her bölgede yerel yönetimlerin özellikle Belediyeler Reformu’yla büyük hizmetler yapmaya başlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Üstel, “Bu reform hayata geçmeli demiştik. Kararlı duruşumuzun meyvelerini alıyoruz. Bugün Mehmetçik – Büyükonuk Belediyemiz de Belediyeler Reformu’nun hayata geçmesinin ardından sorumluluk alanı içinde halkına daha fazla hizmet vermeye başlamış, daha çok projeye imza atmıştır. Yıllardır konuşulan ancak gerçekleştirilemeyen yerel yönetimler reformunu biz gerçekleştirdik. Söz verdik ve yaptık. O günlerde buna itiraz edenler oldu. Ama zaman bizi haklı çıkardı, yerel yönetimler reformu sayesinde şimdi belediyelerimiz çok daha güçlü” dedi

 

 

Mehmetçik Köyü girişinde anlamlı bir çalışma yapıldığını da söyleyen ve Tuğlu’yu kutlayan Üstel, “Köyümüzün girişinde çok güzel bir esere daha kıymetli belediye başkanımızın imza attığını gördük. Hem Anavatanımız Türkiye hem de KKTC bayrağımız, ‘Canımız Vatanımız İçin’ yazısı birlikte… başarılı bir çalışma yapılmış” dedi.

 

  1. Mehmetçik Üzüm Festivaline el emeği göz nuru ürünleri ile katılan vatandaşlara da teşekkür eden Üstel, “Yaptıkları ürünleri ile festivali zenginleştiren insanlarımız için bereketli bir festival diliyor, bizlere kucak açan bölge halkına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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