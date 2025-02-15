Üstel, yapımı süren Girne Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

“Yeni Girne Hastanesi, 2025’te tamamen bitecek… Hayırlısıyla da, 2026’da halkımıza hizmet etmek için kapılarını açacak”

Başbakan Ünal Üstel, bugün, yapımı devam eden Girne Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Üstel’e incelemeleri sırasında Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ve hastanenin müteahhitliğini yapan firmaların yetkilileri de yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, “Yeni Girne Hastanesi, teknik arkadaşlardan aldığımız bilgilerle 2025 yılı içerisinde tamamen bitecek, donanımları yapılacak. Hayırlısıyla da, 2026’da halkımıza hizmet etmek için kapılarını açacak.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize çok modern ve güzide bir hastane kazandırıyoruz. 2025’te dev projeleri hayata geçireceğimizi söylemiştik.” diyen Üstel, söz verdikleri gibi 2025’te bazı ilçelerde hastane, bazı ilçelerde de ihtiyaç duyulan sağlık ocaklarını birer birer açacaklarının altını çizdi.

Uzun bir zaman yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’ni bitireceklerinin sözünü verdiklerini anımsatan Üstel, “Ayrıca Lapta ve Değirmenlik sağlık ocağı bitti, 1-2 ay içerisinde açacağız. Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı. Pamuklu’ya bir hastane yapacağımızın sözünü verdik. Bütün bunların temellerini attık ve çalışmalarını yaptık. Sıra şimdi, Pamuklu Hastanesi’nde… ” diye konuştu.

“Biz bu hastanelerimizi 2025 yılı içerisinde bitireceğimizin sözünü halkımıza verdik. Çünkü sağlıkta yaşanan sıkıntılar ve problemler bilgimiz dahilindedir. Bütün bunların, kurulan istikrarsız hükümetlerden ve başa geçen hükümetlerin zamanında projeleri bitiremeyip yarım bırakmalarından kaynaklandığını söylüyoruz.” şeklinde konuşan Üstel, 2,5 yıl içerisinde hükümet olarak önce yarım kalan projeleri sonra da halkın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer önlerine koyduklarını ifade etti.

Üstel, bir taraftan ülkede yaşanan ekonomik sorunların önünü aşmak için çalışmalar yaparken, bir taraftan da sağlığı iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üstel, “Önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile hastanelerin ihtiyacı olan alet ve son sistem cihazlar alınacak. Bu doğrultuda, hastanelerin güncel ve çağı yakalamak için ne ihtiyacı varsa karşılanacak.” ifadelerini kullanarak, "dev" bir projenin gerçekleşmesine katkı koyan iki yerel firmaya da teşekkür etti, hastanenin hayırlı olmasını diledi.