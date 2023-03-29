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Uyuşturucu zanlısı soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalacak

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Narkotik’in gerçekleştirdiği operasyonda üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı, soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalacak.
Uyuşturucu zanlısı soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalacak

Narkotik ve Kaçakcılığı Önemele ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Beyaz OK) operasyonunda tutuklanan zanlı Andreas Georgiou dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 25 Mart 2023 tarihinde saat 18.30 raddelerinde müdürlükte görevli polis ekibi tarafından zanlı Andreas Georgiou’nun kullandığı PBK 675 plakalı araç Kermiya bölgesinde tespit edilmesine müteakip konu araç Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada zanlının, konu aracı polislerin üzerine sürüp polis aracına çarpıp polisin “Dur” ihtarına uymayarak olay mahallinden kaçmaya çalışması üzerine polisler tarafından önce havaya sonrada aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis olaya müteakip zanlının Öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmesine müteakip polislere direnç gösterip yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ozana Özder zanlının huzurunda kullanımında bulunan PBK 675  plakalı araç içerisindeyapılan kontrolde yolcu koltuğu altında seffaf naylon içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında ve polisten kaçarken Profösör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının şubeye götürüldüğünü ve yunanca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda itiraf içerikli beyanları olduğunu, bu beyanların araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğundan zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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