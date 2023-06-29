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Uzaktan çalışmayla ilgili çarpıcı anket: Dev şirketler ofislerini küçültmeye başladı

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Uzaktan çalışmayla ilgili yapılan çarpıcı bir ankete göre, dünyanın en büyük şirketlerinin yarısı, hibrit çalışma devam ederken ofis alanlarını küçültmeyi planlıyor.
Uzaktan çalışmayla ilgili çarpıcı anket: Dev şirketler ofislerini küçültmeye başladı

Covid-19 pandemisi sonrasında tüm dünyada yaygınlaşan ve hala birçok şirkette devam eden uzaktan çalışma, ofis alanlarını da etkiledi.

350 şirketle yapılan bir Knight Frank araştırması, büyük şirketlerin yarısının ofis alanlarını küçültmeyi planladığını ortaya çıkardı.

Business Insider’da yer alan habere göre, 50.000’den fazla çalışana sahip olarak tanımlanan en büyük şirketler, 2026 yılına kadar ofis alanlarının %10 ila %20’sini küçültmeyi öngörüyor.

Rapor, dünya çapında toplam 10 milyon kişiyi istihdam eden yaklaşık 350 işletme örneğine dayanıyor.

Bu şirketlerin çoğu hibrit çalışmaya yöneliyor, ancak %31’i “önce ofis” yaklaşımını uyguluyor.

PERSONELE ESNEKLİK SUNULUYOR

Fortune, geçtiğimiz günlerde, Salesforce’un çalışanlarını geldikleri her gün 10 dolarlık bir hayır kurumu bağışıyla ofise geri çekmeye çalıştığını ve toplamda 2,5 milyon doları vermeye hazır olduğunu bildirdi. Şirketin 79.000’den fazla çalışanı bulunuyor.

Rapora ilişkin konuşan Knight Frank’in kullanıcı araştırması küresel başkanı Dr. Lee Elliott, “Artık gerçekten pandemi sonrası bir dünyada olduğumuza göre, kurumsal karar vericiler, gelecekteki kurumsal gayrimenkul stratejileri hakkında, yalnızca pandemiden daha geniş bir dizi iş sorununa dayalı net kararlar alıyor” dedi.

Dr. Elliott, “Firmalar ofislerinde daha fazla çalışmak istiyor, ancak yine de personele biraz esneklik sunuyor” dedi ve “daha kaliteli, olanaklar açısından zengin, sürdürülebilir şekilde onaylanmış ve hakim çalışma tarzlarıyla daha iyi uyum sağlayan alana doğru güçlü bir baskı olduğunu” ekledi.

OFİS ALANLARI KÜÇÜLÜYOR

Ancak daha büyük şirketler ofis alanlarını küçültürken, ankete katılan tüm şirketlerin %55’inin önümüzdeki üç yıl içinde ofis ayak izlerini “büyük ölçüde artırmayı” bekledikleri de kaydedildi. Bu, ankete katılan 347 şirketin 211’ini oluşturan 10.000’e kadar çalışanı olan şirketler tarafından açıklandı.

Dr. Elliott, CNN’e verdiği demeçte, “Şirketlerin alan küçülttüğü örnekler var… ama aynı şekilde küresel ayak izlerini gerçekten genişleten birçok orta ölçekli şirketler de var.” dedi.

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