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Uzaya gitmeye hazırlanan Richard Branson astronotluk eğitimi alıyor

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Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder Richard Branson, astronotluk eğitimi aldığını ve yakında uzaya gideceğini açıkladı.
Uzaya gitmeye hazırlanan Richard Branson astronotluk eğitimi alıyor

BBC'ye konuşan 67 yaşındaki iş adamı "Önümüzde heyecan verici zamanlar var. Yıllardan değil, aylardan bahsediyoruz. Vücudumun bu yolculuğa dayanabilmesi için fiziksel gücümü artırıyor, basınç ve yerçekimi eğitimi alıyorum" dedi.

Branson, uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ile 2004'ten beri ticari uzay yolculuğu programlarına yatırım yapıyor.

Uzaya yolcu taşıyabilmek için Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile rekabet halinde olan Branson, "Elon uzaya yük taşımak için inanılmaz şeyler yapıyor. Çok büyük roketler yapıyor. Ama ticari uzay yolculuğunda gerçek rekabet benimle Bezos arasında. Uzaya ilk yolcuyu götürme yarışında onunla burun buruna gidiyoruz" dedi.

Virgin Galactic, bu yılın başlarında SpaceShipTwo adlı uzay gemisiyle süpersonik test uçuşunu tamamlamıştı.

Bu, şirketin California'da dört 4 yıl önceki Mojave çölünde meydana gelen kazadan sonra gerçekleştirdiği ilk uçuş oldu. Kazada aracın pilotlarından biri ölmüş, diğeri ağır yaralanmıştı.

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