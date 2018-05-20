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Uzaya gönderilen astronottan şaşırtan soru…

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli bir astronotun kamerayla imtihanı sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Hafıza kartı yok' uyarısı veren kameranın ne demek istediğini çözemeyen astronotun görüntüleri izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.
Uzaya gönderilen astronottan şaşırtan soru…

Dünya basını son günlerde NASA’dan sosyal medyaya yayılan bir görüntüyü konuşuyor. Söz konusu videoda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan bir astronot, 2018’in beşinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek için hazırlık yaparken görülüyor.

Yürüyüş sırasında kamerasıyla canlı yayın yapması istenen astronot, NASA’nın Houston’daki merkezine kamerayla ilgili bir sorun yaşadığını bildirdi. Göreviyle ilgili son talimatları alan astronot, “GoPro’yla ilgili hızlı bir sorum var. Kameranın açma düğmesine bastığımda, ‘SD yok’ uyarısı çıkıyor. Bu ne demek? Kayıt yapabiliyor muyum?” diye sordu.

Houston’dan gelen cevap ise, “Kameranın verdiği uyarı içinde hafıza kartı yok uyarısı. İçinde kart olursa kayıt sırasında kırmızı ışık yanıp söner” oldu.

Görüntülerde cevabı anlamadığı fark edilen astronotun bir kez daha ‘SD yok bu ne anlama geliyor’ diye sorduğu duyuluyor. Daha sonra kartı bulamadığını söyleyen astronotun kamerası olmadan görevine başladığı belirtiliyor.

Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu görüntüler birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Videoyu izleyenlerin yaptığı yorumlar arasında en çok dikkat çekeni, “Kamera kullanamayan ve hafıza kartının ne olduğunu bilmeyen insanlar uzay görevine nasıl gidiyor?” oldu.

Videodaki astronotun kimliği konusu ise belirsiz. Öne çıkan isimler ise Drew Feustel ya da  Ricky Arnold olabileceği yönünde.

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