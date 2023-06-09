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Uzmanlar alkol için uyardı… 60 hastalıkta da etkin

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Yeni bir araştırmaya göre, alkol almak 60 hastalığa yakalanma riskini artırabilir.
Uzmanlar alkol için uyardı… 60 hastalıkta da etkin

Siroz, felç, kanser… Aşırı alkol tüketiminin bu tip rahatsızları tetiklediği biliniyordu. Ancak Çin’de yaşayan yarım milyon erkekten alınan verileri analiz eden Oxford Üniversitesi araştırmacıları, alkolün tetiklediği hastalıklara yenilerini ekledi.

Çalışmada daha önce hiç içkiyle bağlantılı olmayan rahatsızlıklar arasında kırıklar, akciğer kanseri ve dolaşım hastalıkları da yer alıyor.

Uzmanlar, bu yeni araştırmayla beraber alkol tüketiminin daha önce düşünülenden çok daha geniş bir hastalık yelpazesine sahip olduğunu söyledi.

Bazı uzmanlar belirli miktar alkol tüketiminin herhangi bir zararı olmadığını belirtseler ve çeşitli araştırmalar günde bir kadeh şarap ya da biranın birçok hastalığı önleyebileceğini gösteriyor olsa da Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hiçbir alkol miktarının güvenli olmadığını söylüyor.

Oxford’dan araştırmacılar, çalışma için hem Pekin Üniversitesi’ndeki hem de Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ndeki akademisyenlerle bir araya geldi. Ortalama 52 yaşındaki 512 binden fazla yetişkinin sağlık bilgilerini içeren Çin veri tabanından verileri incelediler.

YENİ HASTALIKLAR EKLENDİ

Erkeklerin yaklaşık üçte biri düzenli olarak en az haftada bir kez alkol alırken, bu oran kadınlar arasında sadece yüzde ikiydi. Ardından da alkolün 207 farklı hastalığa yakalanma riskini nasıl etkilediğini değerlendirmek için 12 yıllık hastane kayıtlarını incelediler. Bulgular, alkol kullanımının Çin’de erkeklerde 60 hastalık riskini artırdığını gösteriyor.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından karaciğer, bağırsak ve rektal kanserler gibi hastalıklar alkolle ilişkili olduğu belirlenen 28 hastalığı içeriyordu. Bununla birlikte gut, katarakt ve mide ülserleri gibi önceden tespit edilmemiş 33 tane hastalığın daha alkolle ilişkili olduğunu tespit ettiler.

Her gün içmek, aşırı yemek yemek veya yemek saatleri dışında içmek gibi belirli içme alışkanlıkları siroz da dahil olmak üzere belirli hastalıkların risklerini özellikle artırdı.

Araştırmacılar; düzenli olarak alkol içen erkeklerin, yalnızca ara sıra içen erkeklere kıyasla hastaneye yatma ve herhangi bir hastalığa yakalanma riski daha yüksek olduğunu gözlemledi.

Çalışmanın yazarı Pek Kei Im şunları söyledi: “Alkol tüketimi, çok daha geniş bir hastalık yelpazesiyle ters yönde ilişkili ve bulgularımız bu ilişkilerin muhtemelen nedensel olduğunu göstermekte. Çin’de, özellikle erkekler arasında alkol tüketimi artıyor. Bu büyük ortak çalışma, Çin’de alkol kontrol politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.”

Araştırmada görev alan Profesör Zhengming Chen ise şunları söyledi: “Bu çalışma, alkole bağlı zararların ölçeğine dair önemli nedensel kanıtlar sağlıyor.”

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