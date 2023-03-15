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Uzmanlar kuru temizlemede sağlığı tehdit eden tehlikeye karşı uyardı

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Yapılan bir araştırmaya göre, kuru temizleme için kullanılan yaygın bir kimyasal, aynı zamanda Parkinson hastalığı riskini artırıyor olabilir.
Uzmanlar kuru temizlemede sağlığı tehdit eden tehlikeye karşı uyardı

ABD’deki Rochester Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, kuru temizleme sektöründe yaygın olarak kullanılan ve 100 yıllık bir geçmişi olan endüstriyel solvent trikloretilen (TCE) maddesi, Parkinson ya da kanser gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor.

TCE kimyasalının kullanımı, 1970’lerden beri gıda ve ilaç endüstrileri tarafından yasaklı ancak temizlik bezleri, aerosol temizlik ürünleri, alet temizleyiciler, boya sökücüler, sprey yapıştırıcılar, halı temizleyiciler ve leke çıkarıcılar gibi ev ürünlerinde hala kullanılıyor.

Rochester Üniversitesi’ndeki bilim insanları, mevcut araştırmaları gözden geçirip yıllardır devam eden kanıtlara dayalı olarak söz konusu kimyasalı Parkinson ile ilişkilendiriyorlar.

“ACİLEN SON VERİLMESİ GEREKİYOR”

Araştırmanın başındaki isim Dr. Ray Dorsey, “TCE bir yüzyıldan fazla bir süredir işçileri tehdit ediyor, soluduğumuz havayı ve içtiğimiz suyu kirletiyor. Küresel kullanımı azalmıyor, aksine artıyor.” dedi.

Araştırma ekibi, zehirli kimyasalın dünya çapında artan pek çok Parkinson hastalığı vakasını tetikliyor olabileceğini söylüyor.

ABD’de yaklaşık bir milyon insan şu anda bu hastalıktan muzdarip. Doktorlar her yıl 60.000 Amerikalıya teşhis koyuyor.

Yalnızca ABD, kimyasal tarafından kirlenmiş binlerce bölgeye ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar, TCE’nin Parkinson ve diğer hastalıklara nasıl katkıda bulunduğunu daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılmasını savunuyorlar.

Bunun için, yeraltı suyu, içme suyu, toprak ve havadaki TCE seviyelerinin daha yakından izlenmesi gerekiyor. Uzmanlar, ayrıca yetkililere bu kimyasalların kullanımına son verilmesi çağrısında da bulunuyorlar.

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