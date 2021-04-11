  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs varyantlarına karşı üçüncü doz aşı gerekebilir

» »
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs varyantlarına karşı üçüncü doz aşı gerekebilir
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs varyantlarına karşı üçüncü doz aşı gerekebilir

Kovid-19 virüsünün mutasyonları nedeniyle mevcut aşıların etkinlik oranının azalmasından endişe eden uzmanlar, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı üçüncü doz aşının gerekebileceğini belirtti.

Gazete Duvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların varyantlar karşısında etkili olup olmadığı tartışılıyor. Uzmanlar, tek veya iki doz şeklinde uygulanan mevcut aşılara, mutasyonlar sebebiyle yeni bir doz eklenebileceği görüşünde.

Geçen hafta bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının yüzde 75’inde varyant tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre, Türkiye’de ağırlıklı olarak İngiliz varyantı görülüyor. Bunu, Brezilya ve Güney Afrika varyantları takip ediyor.

Virolog Dr. Semih Tareen, açıklanan veriler sınırlı olduğu için net bir yorum yapılamayacağını ancak bazı ülkelerde aşıya rağmen antikor geliştirmeyen kişilere ek bir doz uygulanabileceğini söyledi:

 

"Bunun gerekli olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Bize bunu gösteren bilimsel bir veri ya da epidemiyolojik bir çalışma henüz yok. Ama benim tahminim şu; Bazı varyantların yaygın olduğu ülkelerde -özellikle Güney Afrika’dan gelen B1-351 varyantının- üçüncü bir doz veya o varyantla güncellenmiş ek bir doz gerekebilir.”

Şu anki verilere göre takviye doz aşının yalnızca sınırlı sayıda kişiye yapılmasının yeterli olabileceğini ifade eden Tareen, "Kovid-19 pandemisinden kurtulmamız için herkesin normal dozajda aşılanması yeterli olabilir. İlla herkesin üçüncü doz almasına gerek olmayabilir. Bunu zamanla anlayacağız" dedi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bu hastalık tam bir Rus ruleti'10 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • Pfizer-BioNTech, ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı10 Nisan 2021 Cumartesi 22:20
  • Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri10 Nisan 2021 Cumartesi 20:20
  • DSÖ: Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var10 Nisan 2021 Cumartesi 19:00
  • Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor10 Nisan 2021 Cumartesi 17:40
  • Dünya genelinde Kovid-19 vakası sayısı 135 milyonu geçti10 Nisan 2021 Cumartesi 17:20
  • ‘Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor’10 Nisan 2021 Cumartesi 08:11
  • Prof.Dr.Köksal:‘Artık büyüklerimizi değil kendimizi korumamız gerekiyor’09 Nisan 2021 Cuma 22:19
  • Araştırma: Koronavirüsün İngiliz varyantı kaç kat daha bulaşıcı?09 Nisan 2021 Cuma 18:30
  • Japon doktorlar, Kovid-19 hastasına dünyanın ilk canlı donör akciğer naklini gerçekleştirdi09 Nisan 2021 Cuma 18:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti