Uzmanlardan çay önerisi: Günde iki fincan…

İngiliz medyasında yer alan haberlerde günde iki fincan çay içmenin sağlığa olumlu etkileri olduğu belirtildi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Sun’da yer alan haberde, günde iki fincan çay içmenin yaşlanırken hayati organları koruduğu vurgulandı. Çayda bulunan flavanollerin beyin sağlığını güçlendirdiği ve hafızayı koruduğu açıklandı.

Elma ve böğürtlende de bulunan flavanollerin çayda da yoğun olarak bulunduğu belirtilirken, günde 500 miligram flavanolün iki bardak çaydan elde edilebileceğine vurgu yapıldı.

Reading Üniversitesi’nde görevli Profesör Gunter Kuhnle, “Çay içmek flavanol almanın en kolay yolu. Günde iki fincan çay yeterli olacaktır” dedi.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Dr. Scott Small ise, “Yaşa bağlı hafıza kaybı insandan insana değişiyor. Dolayısıyla flavanol tüketimi 40’lı ve 50’li yaşlarda artan kişilerde iyileşme görüyoruz” dedi.

Edinburgh Üniversitesi’nde görevli Profesör Tara Spires-Jones ise, “Flavanol, beyindeki nöronlar arasındaki bağlantıyı ve iletişim güçlendiriyor” dedi.