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Uzun: İki belediye arasında işbirliği artmalı

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Girne Belediyesi’nden bir heyet, Ankara Yenimahalle Belediyesi’ni ziyaret ederek, tesislerde gözlem yaptı.
Uzun: İki belediye arasında işbirliği artmalı

Girne Belediyesi’nden bir heyet, Ankara Yenimahalle Belediyesi’ni ziyaret ederek, tesislerde gözlem yaptı.

Girne Belediyesi meclis üyeleri Fırat Güçlüsoy ve Hüseyin Ayrılmazkardeşler ile bazı belediye çalışanları Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile kültür ve sosyal işler müdürü Memnune Uzun’u makamında ziyaret etti. Heyet, belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, meslek edindirme kursları, gençlik merkezi, sosyal ve sportif tesislerde gözlem yaptı. Heyet ayrıca Anıtkabiri de ziyaret etti.

Yaşar: Yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ziyarette yaptığı konuşmada, yapılan davet üzerine Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği korosunun geçen yıl Yenimahallede konser verdiğini hatırlatarak, Girne Belediyesi’nden yetkilileri yeniden Ankarada görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Fethi Yaşar, iki belediye arasında daha sık görüşme ve işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Uzun: İki belediye arasında işbirliği artmalı
Ankara Yenimahalle Belediyesi kültür ve sosyal işler müdürü Memnune Uzun ise iki belediye arasında kültür- sanat ve sosyal işler konusunda işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekerek, Girne Belediyesiyle her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yapılan işbirliği önemli ve anlamlı
Girne Belediyesi yetkilileri de iki kent arasında başlatılan işbirliğinin önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde incelemelerine imkan sağlayan Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile kültür ve sosyal işler müdürü Memnune Uzun’a teşekkürlerini sundu. Ziyaretin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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