Vadili'de vandallık.. Ağacı kırdılar...

Vadili köyünde bulunan çocuk parkındaki bir ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tam ortasından kırıldı.
Olay, Vadili köyünde düğün salonu yanında bulunan çocuk parkında meydana geldi.
Park içerisinde belediye tarafından bakımı yapılan ağaca kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.
Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan olayla ilgili gerekli cezai önlemlerin alınması için işlem başlatıldığını açıkladı.
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