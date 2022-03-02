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Vaka Sayıları Açıklandı!

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Vaka Sayıları Açıklandı!
Vaka Sayıları Açıklandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.097 olup, 404 pozitif vakaya rastlanmış, 365 kişi taburcu edilmiştir.

201 kişi Lefkoşa, 80 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

2 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.097

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 404

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 404          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.909.447

Toplam Vaka Sayısı: 69.145      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.788           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4119 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1324     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 192

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2822      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132689

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