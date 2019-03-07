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Vatandaşlık alanların yüzde 23,8’i Rus

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Forbes listesindeki “Kıbrıslı” milyarderler
Vatandaşlık alanların yüzde 23,8’i Rus

Avrupa Birliği İstatistik Birimi Eurostat’ın dün yayımladığı verilere göre, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta 5 bin 517 kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı elde ettiği ve bunların yüzde 23,8’inin Ruslar olduğu haber verildi.

2016 yılına göre vatandaşlık elde edenlerin sayısında yüzde 18 artış meydana geldiğini yazan Alithia gazetesi, 2017 yılında vatandaşlık elde edenlerin yüzde 23’ünün Rus, yüzde 9,1’inin Birleşik Krallık, yüzde 8,7’sinin de Ukrayna vatandaşı olduklarını ekledi.

“KIBRISLI MİLYARDERLER”

Gazete, aynı sayfada bu başlıkla yayımladığı bir diğer haberinde ise, Forbes’in 2019 yılıyla ilgili dünyanın en zenginleri listesinde bazı Kıbrıslıların da yer aldığını belirtti.

Buna göre 10,8 milyar dolarlık servetiyle 74 yaşındaki Norveç kökenli “Kıbrıs” vatandaşı John Fredriksen’in listede 129’uncu sırada yer aldığını yazan gazete, Stelyos Hacıyoannu’nun ise 1,3 milyar dolarlık servetiyle listenin bin 717’inci sırasında yer aldığını belirtti.

Gazete, Kıbrıslı Türk işadamı Suat Günsel’in de 1,8 milyar dolarlık servetiyle listenin bin 281’inci sırasında olduğunu ekledi.

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