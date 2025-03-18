Vatikan, Papa Francis'in hastane şapelinde ayin yaparken çekilmiş fotoğrafını yayınladı

Vatikan, Papa Francis'in hastaneye kaldırılmasından bu yana geçen bir ay içinde hastane şapelinde ayin yaparken çekilmiş tek kare fotoğrafını paylaştı.

Vatikan Pazar günü Papa Francis'in bir aydan bu yana çekilen ilk fotoğrafını yayınladı. Paylaşılan tek kare fotoğrafta Papa, tipik ayin kıyafeti olan mor bir cübbe giymiş ve hastane şapelindeki sunağın önünde tekerlekli sandalyede otururken görülüyor.

Vatikan, Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden diğer rahiplerle birlikte ayin kutlamalarına katıldığını açıkladı.

Bu, Vatikan'ın 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılmasından bu yana Papa'nın ayin kutlamalarına katıldığına dair yaptığı ilk açıklama. Francis bir hafta süren kronik bronşit rahatsızlığının zatürreye dönüşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tıbbi bültenlerde bahsedildiği üzere, oksijen takviyesi aldığına dair belirgin bir işaret yoktu.

Doktorlar bu hafta Papa'nın durumunun artık kritik olmadığını açıkladılar ancak durumunun çeşitli faktörler nedeniyle karmaşık olmaya devam ettiğini vurgulamaya devam ettiler. Doktorlar, Francis'in yaşını, hareket kabiliyetinin azlığını ve genç bir adamken akciğerinin bir bölümünü kaybetmiş olmasını, sürekli izlenmeyi gerektiren potansiyel endişe nedenleri olarak gösterdi.

Mart ayında yayınlanan bir ses kaydında Papa, Aziz Petrus meydanında toplanan kişilere duaları ve iyileşme dilekleri için teşekkür ederken zayıf ve güçsüz bir sesle konuşuyordu.

Son zamanlarda durumu iyiye giden Papa'nın durumu geçtiğimiz hafta içinde giderek iyileşti ve Vatikan'ın sabah güncellemelerine ara vermesine ve daha seyrek tıbbi bültenler yayınlamasına neden oldu. Bu hafta çekilen bir röntgen solunum yolu enfeksiyonunun temizlendiğini doğruladı.

Cumartesi günkü son bültende doktorlar, akciğerlerinin daha fazla çalışmasını sağlamak umuduyla Papa'nın geceleri invaziv olmayan bir havalandırma maskesine bağımlılığını azaltmak için çalıştıklarını belirttiler. Gün boyunca bir burun tüpüyle verilen yüksek akışlı ek oksijen almaya devam ediyordu.

Destekçiler Papa için tango yapıyor

Onlarca tango dansçısı, çifte zatürre tedavisi gören Papa Francis için tango yapmak üzere Gemelli Hastanesi'nde bir araya geldi.

Hastane önünde tango yapma fikri, Papa'ya "tangonun enerjisini" hissettirmek için birkaç tangocuyu bir araya getiren tango dansçısı Daiana Guspero'dan geldi.

"Onunla tanışacak, onun için dans edecek, Papa için dans edecek kadar şanslıydım," diyen Guspero, Francis'le tanıştığında ona "tango kucaklaması" yapıp yapamayacağını sorduğunu, onun da kendisine "Seninle tango yapmayı ne kadar çok isterdim," diye yanıt verdiğini söyledi.

Guspero, Arjantinli olan Papa'nın tangoyu tanguerolar kadar sevmesinin "harika" olduğunu düşünüyor.Vatikan, bir sonraki güncellemenin hafta ortasına kadar yayınlanmayacağını bildirdi.