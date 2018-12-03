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Veli, Öğretmen ve Öğrenci İlişkisi Pekiştirildi…

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Yakın Doğu Okul Öncesinde öğrenim gören çocukların yaş gruplarına göre farklı günlerde velilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.
Veli, Öğretmen ve Öğrenci İlişkisi Pekiştirildi…

Yakın Doğu Okul Öncesinde öğrenim gören çocukların yaş gruplarına göre farklı günlerde velilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, düzenlenen toplantılarda, velilere gerek sınıf gerekse branş öğretmenleri tarafından çocuklarının sınıf içerisindeki gelişimi, dersler ve çocuklarının uyumu, dönemin işleyişi ve yapılacak etkinlikler  hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı. Okul İdaresi ve öğretmenler tarafından velilerin talep ve ihtiyaçları dinlendi. Toplantı bitiminde ise bireysel görüşmek isteyen velilerle öğretmenlerle görüşmelerini gerçekleştirdiler.  

Veli, Öğretmen ve Öğrenci İlişkisi Pekiştirildi…

Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü Beklem Rıza, en önemi hususların başında veli, öğretmen ve öğrenci ilişkisinin geldiğini belirterek, bu üçlü destek sayesinde eğitimin çok daha iyi noktalara gelebileceğini söyledi.

Okul Müdürü Rıza, veli toplantılarında, okulun genel işleyiş kurallarından ve çocukların sınıf içerisinde alacakları eğitimlerle gelişimlerinin nasıl sağlandığından bahsedilerek velinin kafasındaki soru işaretlerine çözüm sunmanın en doğru olan olgulardan biri olduğundan söz etti.

Veliler için çocuklarının kendi başlarına bağımsız bir şeyler öğrenmenin uğraşını vermesinin merak konusu olduğunu ve “Bugün okulda ne yaptın?” sorusunu her bıkmadan sorduğunu ifade eden Beklem Rıza, “Bunların yanında, sınıf içinde benim çocuğumun durumu ne?, Çocuğumun okul arkadaşları kim? gibi sorularda merak ediliyor. Bu toplantılarla velilere çocuklarının öğrenme ortamını, arkadaşlık ilişkilerini, arkadaşlarının velilerini tanıma ve akademik gelişimlerini izleme, sorgulama fırsatı yaratıyoruz. Aynı anda bir çok velinin fikirlerini dinleyip, kendinizi kıyaslama olanağı da buluyorsunuz. Bu fırsatları en iyi biçimde değerlendirmek gerekiyor. Her toplantının ayrı bir değeri ve yararı vardır. Unutmayalım ki, veliler ne kadar okulla ilgiliyse o kadar da başarı vardır” şeklinde konuştu.

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