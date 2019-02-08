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Venezuela’daki siyasi kriz devam ediyor

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Venezuela’da ABD ve bölge ülkelerinin askeri ve siyasi müdahaleciliği karşısında düzenlenen “Hands Off Venezuela” imza kampanyasına ülkenin tüm kentlerindeki Bolivar meydanlarında katılım devam ediyor.
Venezuela’daki siyasi kriz devam ediyor

Venezuela’da ABD ve bölge ülkelerinin askeri ve siyasi müdahaleciliği karşısında düzenlenen “Hands Off Venezuela” imza kampanyasına ülkenin tüm kentlerindeki Bolivar meydanlarında katılım devam ediyor.

Başkent Caracas’ın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’nda başlatılan imza kampanyasına Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile katıldı.

Maduro, yaptığı konuşmada, “Barış için, Venezuela’nın kutsal egemenliği ve Venezuela’nın kendi kaderini belirleme hakkını savunmak için imzaladım. Venezuela’ya saygı gösterin.” dedi.

ABD yönetiminin Venezuela’yı “demokrasi ve özgürlük” adına hedef aldığını dile getiren Maduro, “Bu hiç de öyle değil. ABD Başkanı Donald Trump, Uruguay ve Meksika tarafından Venezuela’da barışçıl bir çözüm bulunması için başlatılan iyi niyetli diyalog girişimlerini baltalamak istiyor” dedi.

Muhalefete de seslenen Maduro, Venezuela’nın iyiliği için müzakere etmek gerektiğini, bunu reddetmenin “güç kullanmayı bir metod olarak görmek” anlamına geldiğini vurguladı.

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