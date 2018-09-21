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Vera Jourova güneyde temaslarda bulunuyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.
Vera Jourova güneyde temaslarda bulunuyor

Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığının verilmesi ile yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin meşruluk kazanmasına karşı mücadelede AΒ kurallarının uygulanması konularını ele alacağını yazdı.

Habere göre, Jourava, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau ve İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile bir araya gelecek.

Gazete, Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Jourava’nın yargı sisteminin düzenlenmesi konusunda muhataplarıyla görüş alış verişinde bulunacağını, bu çerçevede Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Mirona Nikolato ile de görüşeceğini belirtti.

Jourava Politis gazetesine konuştu

AB Komisyonu’nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın Politis gazetesine söyleşi verdiği belirtildi.

Habere göre, vatandaşlık programını haksız olarak nitelendiren Jourava, bu uygulamadan ekonomik durumlarından dolayı zenginlerin faydalandığını ifade etti.

Jourava, bu stratejinin yasaklamasının mümkün olmaması durumunda, AB’nin, başvurunun yapıldığı ülke ile gerçek bağları olan insanlara vatandaşlık verilmesinin garanti altına alınması için üye ülkelere yönergeler yollayacağını belirtti.

Vera Jourova, Güney Kıbrıs’taki adalet dağıtılmasını “yavaş” olarak nitelendirerek, adaletin erişilebilir olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs ziyaretinin amacının sorulması üzerine Jourava, bunun, Güney Kıbrıs’a yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Jourava, sözlerinin devamında, ziyaretin en önemli boyutunun, Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık verme politikasının nasıl çalıştığını daha iyi anlamak olacağını söyledi.

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