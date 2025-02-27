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Veteriner hekimliği dünyası KKTC’de buluşacak!

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Veteriner hekimliği dünyası KKTC’de buluşacak!
Veteriner hekimliği dünyası KKTC’de buluşacak!

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi” ile dünyanın pek çok ülkesinden 600’ü aşkın veteriner hekim KKTC’de bir araya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi” 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 11’inci kez düzenlenecek olan “Veteriner Hekimlikte Bahar Günleri” kapsamında yapılacak kongre, çiftlik hayvanlarının sağlığı ve üretkenliği konularında uluslararası düzeyde bilimsel tartışmalara yeniden ev sahipliği yapacak.

Alanında uzman isimlerin yer alacağı kongrede, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika ve Litvanya gibi ülkelerden önde gelen akademisyenler ve veteriner hekimler sunumlar gerçekleştirecek. Geçen yıl katılımcı sayısı 600’ü aşan kongrenin, bu yıl da aynı ilgi ile karşılanması bekleniyor.

Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalının düzenlediği kongrede, sürü sağlığı izleme protokolleri, sabit zamanlı suni tohumlamada güncel gelişmeler, sütçü sürülerde üretim verimliliği değerlendirmesi, mastitis yönetimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar gibi konular detaylı olarak ele alınacak.

Üç gün sürecek olan kongrenin başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum, Jinekoloji ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan ile Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ergene üstlenecek.

Saha hekimleri için güncel gelişmeler paylaşılacak!

Kongrede, Amerika Birleşik Devletleri’nden davetli konuşmacı olarak yer alacak olan Amerika Oklahoma State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Carlos Risco, “Geçiş döneminde sürü sağlığı izleme protokolleri” ve “Süt ineklerinde güç doğuma müdahalenin zamanı ve yöntemleri” üzerine bilgiler aktaracak. Florida Üniversitesi’nden Prof. Dr. Klibs N. Galvao, “Sabit zamanlı suni tohumlamada güncel gelişmeler, erken ve geç gebelik tanısı” ile “Düşük verimli sürülerden nasıl faydalanılacağı” konularında konuşma yapacak. Viyana Veterinerlik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Karen Wagener ise “Daha sağlıklı ve verimli süt sığırcılığına doğru: Sürü sağlığı yönetimi stratejileri” ile “Metrikler Önemlidir: Bir sütçü sürünün (yeniden) üretim verimliliğinin değerlendirilmesi” konuları üzerine sunum yapacak. Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramunas Antanaitis, “Mastitis yönetimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar: Araştırma ve uygulamayı entegre etme” ve “Buzağılama sonrası hastalıklarda yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla mastitis nasıl önlenir?” konularını anlatacak. Belçika’daki Gent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Geert Opsomer ise “Yüksek verimli süt ineklerinde ovaryum aktivitesini etkileyen faktörler, erken geri dönüş sağlama yöntemleri” ve “Yüksek verimli süt ineklerinde ovaryum kistleri: Saha hekimleri için yeni bir haber var mı?” konularına dair saha hekimleri için güncel gelişmeleri paylaşacak.

Bilimsel programın yanı sıra katılımcılar için çeşitli sosyal etkinliklerin de düzenleneceği kongre ile ilgili detaylara www.veterinerkongresi.com adresinden ulaşılabilecek.

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