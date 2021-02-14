Virüsü yenen biyolog: Hastayla 10 dakika aynı yerde bulundum; yakalandım

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli biyolog Eda Yiğitoğlu’nun, Covid-19’u yendikten sonra anlattıkları virüsün ne kadar kısa sürede bulaşabildiğini anımsattı. Yiğitoğlu, virüsü taşıyan bir hastayla 10 dakika aynı ortamda kaldığını ve hastalığa yakalandı

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli biyolog Eda Yiğitoğlu’nun, Covid-19’u yendikten sonra anlattıkları virüsün ne kadar kısa sürede bulaşabildiğini anımsattı. Yiğitoğlu, virüsü taşıyan bir hastayla 10 dakika aynı ortamda kaldığını ve hastalığa yakalandığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli biyolog Yiğitoğlu ve sağlık memuru Muhammed Emin Ezer süreci AA muhabirine anlattı.

Çok dikkat etmesine rağmen virüsün bulaştığoını belirten Yiğitoğlu şunları söyledi: “Kimsenin rehavete kapılmaması gerekiyor çünkü ben bu hastalığı çok kısa sürede kaptım. Hasta olan kişi ile sadece 10 dakika aynı ortamda bulundum ve bir hafta sonra pozitif olduğumu öğrendim. Yani bu hastalığı kapmak için 10 dakika bile yetiyor. Aslında 10 dakikayı kısa diye tabir ediyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördüm.”

‘Tedaviye erken başlanması önemli’

Tedavisinin evde tamamladığını, en büyük avantajının erken teşhis ve tedavi olduğunu vurgulayan Yiğitoğlu şöyle devam etti: “Çalıştığım, bulaşıcı hastalıklar biriminde en çok karşılaştığım olumsuz durum, tedavi için başvurularda çok geç kalınmasıydı. Maalesef tedaviye geç kalınınca sonuçları çok kötü oluyor. Erken davranmakta fayda var. Çevremizde de bunu çok gördük. Ailemde Covid-19’a bağlı ölümler oldu. Tedaviye ne kadar erken başlarsanız bu hastalığı atlatmak o kadar kolay oluyor.”

Bazı kişilerin hastalığı gizlediğini söyleyen Yiğitoğlu, Covid-19’un ayıplanacak bir durum gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık memuru Muhammet Emin Ezer ise testinin pozitif çıkmasının ardından 10 günlük tedaviyle hastalığı atlatıp görevine döndüğünü, bir odada tek başına yaşadığı tedavi sürecinin psikolojik olarak kendisini çok etkilediğini anlattı.

4’0 yaşına kadar böyle şiddetli eklem ağrısı yaşamadım’

Ezer şunları söyledi: “Çok şiddetli eklem ağrılarım oldu. 40 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kadar şiddetli eklem ağrısı yaşamamıştım. Ateşim de zaman zaman yükseliyordu. İlaçların etkisi burada çok önemli. İlacı kullanmasaydım belki çok daha farklı, ölüme varabilecek sonuçlar ortaya çıkabilirdi ama ilacın faydasını gördüm. Herkesin de gördüğüne inanıyorum. Evli ve iki çocuk sahibiyim. Çocuklarımdan, eşimden ve sevdiklerimden uzak bir süreç geçirdim. Aile bireylerinin de psikolojisini çok etkiledi. Gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir hastalık.”