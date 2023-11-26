Washington Post: Hem Netanyahu hem de Hamas sona yaklaşıyor

Gazete her iki aktörün de kendi amaçları için birbirini kullandığını yazdı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Gazze'de devam eden savaş bağlamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas'ın geleceğini masaya yatırdı.

Hamas'ın en baştan bu yana İsrail'i yok etmeyi hedeflediğini, Netanyahu'nun da 2009'da Hamas'ı yok etmeyi vadederek seçimi kazandığı hatırlatılan yazıda, peş peşe gelen Netanyahu hükümetleri ve Hamas liderlerinin birbirlerinden fayda sağladıkları ifade edildi.

Yazıda hem Hamas'ın hem de Netanyahu'nun iktidar dönemlerinin sona eriyor olabileceği belirtildi.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze'yi işgal ettiği ve örgütün bölgedeki iktidarını sonlandırdığı kaydedilen yazıda, İsrail'deyse Netanyahu'nun istifa etmesini isteyenlerin oranının yüzde 75'e ulaştığı hatırlatıldı.

Netanyahu ve Hamas arasındaki ilişkiyi inceleyen İsrailli tarihçi Adam Raz, "Hamas bir daha Gazze'de iktidar olamayacak ve Netanyahu'nun da siyasi hayatının sonuna yaklaştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun stratejisi hatırlatıldı

Yazıda, Netanyahu ve Hamas'ın kendi amaçları için birbirlerini kullandığı ve birbirinden beslenen bir ilişki içinde oldukları öne sürüldü.

Gazeteye konuşan siyasi analistler, Netanyahu'nun Gazze'deki Hamas iktidarını bitirme vaadiyle seçim kazandığını ancak seçim sonrasında tam tersi bir strateji izleyerek Filistinli grupların Gazze ve Batı Şeria yönetimleri olarak ikiye bölünmüş halde kalmasını sağladığını söyledi.

İsrailli siyasi analist Dahlia Scheindlin konuyla ilgili, "Karşısında birleşik bir liderlik olmaması, Bibi'ye (Netanyahu) barış müzakerelerine devam etmeme fırsatı verdi. Muhattabı olmadığını söyleyebildi" ifadelerini kullandı.

Adam Raz ise, "Son 10 yılda Netanyahu, Gazze'de Hamas'a zarar verecek her girişimi engellemeye çalıştı" diye konuştu.

Netanyahu hükümetlerinin yıllar içinde Hamas üzerindeki baskıyı hafiflettiğine dikkat çekilen haberde İsrail'in bu yöntemle Hamas'la Filistin Yönetimi arasında gerçekleşebilecek olası bir uzlaşmayı engellemek istediği belritildi.

New York Times: Savaş devam edecek mi?

ABD'nin önde gelen bir diğer gazetesi New York Times da 4 günlük ateşkesin ardından savaşın devam edip etmeyeceğini masaya yatırdı.

Gazeteye konuşan siyasi analistler ateşkesin İsrail için bir ikilem yarattığını söyledi.

Hamas'ın bırakacağı her 10 rehine için ateşkesin bir gün uzayacağını hatırlatan gazete, bunun İsrail toplumunda büyük bir rahatlama yaratacağını ve birçok kişinin rehinelerin serbest bırakılmasını öncelik olarak gördüğünü aktardı.

New York merkezli siyasi araştırma grubu İsrail Politika Forumu'ndan Shira Efron konuyla ilgili "Hamas bu durumu çok iyi biliyor. İsrail'le oynayacaklar ve '5 çocuk daha bulduk. Bize bir gün daha verirseniz kuzeyde de birkaç kişi bulabiliriz' diyecekler. Ateşkesin uzadığını göreceğiz" diye konuştu.

Gazete, ateşkesin uzamasının hem Hamas'a toparlanmak için fırsat yaratacağını hem de uluslararası güçlere İsrail üzerindeki baskıyı artırma şansı sunacağını yazdı.