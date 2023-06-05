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Washington’da gizemli patlama sesi panik yarattı

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ABD’nin başkenti Washington D.C'de duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açtı.
Washington’da gizemli patlama sesi panik yarattı

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yerel saatle 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü duyulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle evlerde sarsılma hissedildiği kaydedilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu.

Vatandaşların acil hatları araması üzerine polisin, olayı Federal Havacılık İdaresi'ne sorduğu bildirilirken, İçgüvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok.” ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Annapolis Acil Yönetim Ofisi'nin sosyal medya hesabından, söz konusu patlamanın “Savunma Bakanlığına bağlı yetkili bir uçuş”tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan söz konusu askeri uçağın ses patlamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

‘DÜŞEN UÇAĞA MÜDAHALE İÇİN HAVALANDI’

Federal Havacılık İdaresinden en son yapılan yazılı açıklamada da, Tennessee’den Long Island’a gitmek üzere kalkan Cessna tipi bir uçağın başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virgina’nın güney batı bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi.

ABD basınında, söz konusu uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16’ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı kaydedildi. Bu olay sırasında ayrıca, askeri jetlerin, pilotun dikkatini çekmek amacıyla, halk tarafından görülebilecek işaret fişekleri de kullandığı, işaret fişeklerinin hızlı ve tamamen sönerek dağılma özelliğinden dolayı yerdeki insanlar için bir tehlike oluşturmadığı aktarıldı.

Uçağın çağrılara neden cevap vermediği, içinde kaç kişi olduğu ve neden düştüğü konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray yetkilileri, olay esnasında Maryland askeri üssünde golf oynayan Başkan Joe Biden’ın bilgilendirildiğini açıkladı. FAA’nin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, detayları daha sonra aktaracağı kaydedildi.

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