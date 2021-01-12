WhatsApp gizlilik sözleşmesini neden değiştirdi, rakipleri daha mı güvenli, kullanıcılar için riskler neler?

4 Ocak Pazartesi günü dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise en çok kullanılan dijital mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat günü değiştireceğini duyurdu.

Son düzenleme, bir önceki kullanım şartlarında geçen "Facebook reklam ve ürünleriyle ilgili deneyiminizin iyileştirilmesi amacıyla WhatsApp hesap bilgilerinizin Facebook'la paylaşılmamasını seçebilirsiniz" ibaresini kaldırarak, bu veri paylaşımının zorunlu olduğunu ima ediyor.

Aslında bu düzenleme, 2016'da fiilen gerçekleşmiş bir veri paylaşım politikasının yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanım şartnamesine geçirilmesinden ibaret.

Bu fiili durumun kullanıcı sözleşmesinde yazılı beyan edilmesiyle beraber gündeme gelmesi ise veri mahremiyeti ve güvenliği konusunda çok büyük bir küresel farkındalığın oluşmasına sebep oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın 7 Ocak'taki tweetinde "Signal Kullanın" diyerek, kullanıcıları veri paylaşımı açısından daha güvenli bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'e yönlendirmesi de konuyu uluslararası düzeyde gündeme taşıdı.