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WhatsApp, Yılbaşında Sesli ve Görüntülü Arama Rekoru Kırdı

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın büyük kısmında insanlar yılbaşında bir araya gelemedi. Bu durum WhatsApp aramalarına da yansıdı.
WhatsApp, Yılbaşında Sesli ve Görüntülü Arama Rekoru Kırdı

Covid-19 pandemisi nedeniyle pek çok kişi yılbaşında bir araya gelmek için sanal yöntemlere başvurdu. Bu durumun en net gözüktüğü yerlerden biri de WhatsApp aramalarındaki rekor yüksek sayı oldu.

Facebook'un çatısı altında bulunan uygulama, 2020 yılı sona ererken 1,4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı, geçen yılki sayının %50 üstünde oldu ve hatta pandeminin ilk dönemlerini de geride bıraktı.

Yılbaşı sosyal medyada kutlandı

WhatsApp'ta yapılan aramaların sayısı 1,4 milyar ile rekor kırsa da pandeminin etkilerinin görüldüğü tek sosyal medya platformu WhatsApp olmadı. Facebook'un sohbet uygulaması da ABD içinde grup aramaları anlamında rekor kırarken, ortalama günlük arama sayısını da neredeyse ikiye katladı. 

Facebook Live ve Instagram Live da yılbaşında tercih edilen popüler platformlardan oldu. Bu iki platformdan yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu buldu. Yayınların toplamda kaç kişiye ulaştığı ise açıklanmadı.

Facebook daha önce yaptığı açıklamalarda, altyapı verimliliğini artırmak için eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yaptığını açıklamıştı. Bu geliştirmenin nedeni olarak da pandemi döneminde çeşitli uygulamalarında yaşanan kullanım yoğunluğundaki artışı göstermişti. Firmanın çeşitli teknik ekipleri de yılbaşı sürecinde olası sorunlara karşı hazır bekletildi. 

Bu rekorun tekrar kırılması zor

WhatsApp'ın yılbaşında elde ettiği yeni rekorun daha uzun süre kırılması zor gözüküyor. Aşı çalışmaları ve pandemiyle ilgili alınan önlemler sayesinde gelecek yıllarda yeni yılı, bayramları ve diğer önemli günleri insanların yeniden hep birlikte kutlayabilmesi bekleniyor.

Rakamlar da gösteriyor ki 2020'den 2021'e sosyal medya üzerinden, sosyal mesafeli bir şekilde giriş yapıldı. Meydanları ve mekanları boş gördüğümüz bu yeni yılda kutlamalar da sanal dünyaya kaydı. Siz yeni yılda kimseyi aradınız mı? 

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