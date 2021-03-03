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WhatsApp'a "kendi kendini yok eden fotoğraflar" özelliği geliyor

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WhatsApp'a "kendi kendini yok eden fotoğraflar" özelliği geliyor
WhatsApp'a "kendi kendini yok eden fotoğraflar" özelliği geliyor

WhatsApp, kendi kendine silinen fotoğraflar özelliği için çalışmalara başladı. Daha önce süreli mesajlar özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, kendi kendini yok eden fotoğraflar özelliği ile Snapchat veya Instagram Direct'te olduğu gibi seçili fotoğrafların sohbet sonrası silinmesini sağlayacak.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, söz konusu özellikle Instagram Direct'te veya Snapchat'te olduğu gibi atılan fotoğrafların erişimi sınırlandırılacak. WhatsApp özelliği iOS ve Android kullanıcılarına sunduğunda, kullanıcılar fotoğraf gönderirken sol altta yeni bir buton ile karşılaşacak. Bu butona tıklayan kişi, göndereceği fotoğrafı kendi kendini yok eden fotoğraf özelliğini kullanarak atmış olacak ve fotoğraf sohbetten çıkıldığı an görüntülenemeyecek.

Kendi kendini yok eden fotoğraflar WhatsApp'tan dışarıya ise aktarılamayacak. Ancak yapılan incelemelere bakılırsa bu özellik için herhangi bir ekran görüntüsü alma uyarısı yok. Bu özelliğin yakında WhatsApp beta kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.

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