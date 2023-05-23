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WhatsApp’a yeni özellik geldi

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini bildirdi.
WhatsApp’a yeni özellik geldi

Meta’dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

KARŞI TARAF GÖREMEYECEK

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak “düzenle” seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların “düzenlendi” ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi. 

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