  • BIST 1.565
  • Altın 444,238
  • Dolar 7,4336
  • Euro 9,0744
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

WhatsApp'taki özel sohbetler Google'a sızdı!

»
Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündemde olan WhatsApp'ın kullanıcılarının özel mesajlarını Google ile paylaştığı ortaya çıktı.
WhatsApp'taki özel sohbetler Google'a sızdı!

Son günlerde yeni gizlilik politikası ile gündemde olan WhatsApp şimdi ise imza attığı bir hata ile adından söz ettiriyor. 

İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu. 

Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor. 

Bu hata aynı zamanda gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu. 

Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.  

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu. 

The Economic Times'ın haberine göre,  WhatsApp söz konusu sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti. Benzer sorunun bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Whatsapp'ın Hedefi Deşifre Oldu! Telefonlardan Kaldırılıyor.11 Ocak 2021 Pazartesi 09:38
  • Yeni yüzyılın en büyük hırsızlığı artık “kişisel verilerimiz”09 Ocak 2021 Cumartesi 22:32
  • Windows 7’ye Dair Veriler Şaşırttı!09 Ocak 2021 Cumartesi 10:50
  • Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir, Nereden Kabul Edilir? 2021 Whatsapp Sözleşmesi Nedir Ve Maddeleri Neler?09 Ocak 2021 Cumartesi 10:02
  • Whatsapp'ın Dayatması Sonrası Elon Musk'tan Çağrı: Bunu Kullanın!08 Ocak 2021 Cuma 15:30
  • Whatsapp'ın "Zorunlu Güncellemesi" Ab Ülkelerindeki Kullanıcıları Etkilemeyecek08 Ocak 2021 Cuma 13:30
  • Whatsapp’ın Onaylatmak İstediği Yeni Gizlilik Sözleşmesinde Neler Yer Alıyor?08 Ocak 2021 Cuma 11:51
  • Bilim İnsanları Açıkladı: Bir Gün Artık 24 Saat Değil!07 Ocak 2021 Perşembe 14:50
  • Verilerini Facebook’la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak07 Ocak 2021 Perşembe 14:30
  • Apple'dan Dudak Uçaklatan App Store Rekoru!07 Ocak 2021 Perşembe 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti