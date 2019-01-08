WhatsApp'tan yayılan bu virüse dikkat!

WhatsApp bildiğiniz gibi günümüzde dünyanın en popüler haberleşme araçlarından biri. Böyle olunca zaman zaman tehlikeli durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve kullanıcıları hayli zor durumda bırakan Martinellivirüsü tekrar gündeme geldi. Martinelli videosunun korsanlar tarafından yayıldığını belirten bir mesaj alıyorsunuz ve mesajda arkadaşlarınızı uyarmak için bu mesajı paylaşın ifadesi yer alıyor. Aynı zamanda mesajda WhatsApp Gold uygulamasını indirmeniz gerektiğine dair ibareler de var. Peki bakalım Martinelli virüsü ve WhatsApp Gold denen uygulama nedir ve dünyaca ünlü WhatsApp iletişim aracının kullanıcıları için ne gibi tehditler barındırıyor? Buyurun içeriğimize...