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WhatsApp'tan yayılan bu virüse dikkat!

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WhatsApp'tan yayılan bu virüse dikkat!
WhatsApp'tan yayılan bu virüse dikkat!

WhatsApp bildiğiniz gibi günümüzde dünyanın en popüler haberleşme araçlarından biri. Böyle olunca zaman zaman tehlikeli durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve kullanıcıları hayli zor durumda bırakan Martinellivirüsü tekrar gündeme geldi. Martinelli videosunun korsanlar tarafından yayıldığını belirten bir mesaj alıyorsunuz ve mesajda arkadaşlarınızı uyarmak için bu mesajı paylaşın ifadesi yer alıyor. Aynı zamanda mesajda WhatsApp Gold uygulamasını indirmeniz gerektiğine dair ibareler de var. Peki bakalım Martinelli virüsü ve WhatsApp Gold denen uygulama nedir ve dünyaca ünlü WhatsApp iletişim aracının kullanıcıları için ne gibi tehditler barındırıyor? Buyurun içeriğimize...

 

WhatsApp grupları üzerinden yayılan bir mesajda, daha önce İspanya’da gündem yaratmış olan benzer bir söylemden hareketle “Martinelli” isimli bir videonun dolaşımda olduğu söyleniyor.

WhatsApp grupları üzerinden yayılan bir mesajda, daha önce İspanya’da gündem yaratmış olan benzer bir söylemden hareketle “Martinelli” isimli bir videonun dolaşımda olduğu söyleniyor.

WhatsApp kullanıcılarının fark etmeden kendilerinin yaydığı bu mesajda, kendinizi korumak için WhatsApp Gold isimli uygulamanın yüklenmesi gerektiği de belirtiliyor.

 

 

Sahte olan WhatsApp Gold uygulamasını yükleyen Android kullanıcılarının telefonlarına doğal olarak virüs bulaşıyor ve tüm bilgileri sızdırılıyor.

Sahte olan WhatsApp Gold uygulamasını yükleyen Android kullanıcılarının telefonlarına doğal olarak virüs bulaşıyor ve tüm bilgileri sızdırılıyor.

Diğer bir iddiaya göre ise, video açıldığı anda iddia edilene göre cihaz içindeki her şeyi yok ediyor.

 

WhatsApp'tan oldukça amatör bir şekilde yayılan mesajlar şu şekilde:

WhatsApp'tan oldukça amatör bir şekilde yayılan mesajlar şu şekilde:
 

Yurt dışında yayılan mesajlar da aynı şekilde tehlike yaymaya devam ediyor.

Yurt dışında yayılan mesajlar da aynı şekilde tehlike yaymaya devam ediyor.
 

Ayrıca bu virüsün bir de kısaltılmış bir link ile videoyu izleme sürümü de yer alıyor.

Ayrıca bu virüsün bir de kısaltılmış bir link ile videoyu izleme sürümü de yer alıyor.

Videoyu merak eden WhatsApp kullanıcıları bu linke tıkladıklarında da telefonlarına virüs bulaşıyor. Şimdilik sadece Android platformunu hedef alan virüsün, nasıl ortadan kaldırılacağı bilinmiyor.

Unutmayın ki Facebook tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan WhatsApp'ın farklı herhangi bir sürümü bulunmuyor.

Unutmayın ki Facebook tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan WhatsApp'ın farklı herhangi bir sürümü bulunmuyor.

WhatsApp Gold, WhatsApp+, WhatsApp Profilime Kim Bakmış? ve WhatsApp İçin Çevrimdışı Okuma gibi uygulamaların resmi WhatsApp uygulamasıyla hiçbir alakası bulunmamakta. 

 

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