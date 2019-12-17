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Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın Kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı

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Araştırmacı-yazar, arkeolog Marie-Louise Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın Kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.
Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın Kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı

Galeri Kültür tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitabın Kıbrıslıların kökenine dair sürdürülen tartışmalara, arkeoloji ve özellikle genetiğin bilimsel verileri ışığında nerdeyse bir son verebilecek nitelikte olduğu  kaydedildi ve konuyla ilgili bilim dışı sübjektif yaklaşımları  tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Tüm dünyada ilk kez Türkçe yayımlanan kitabın İngilizce baskısı da,kısa bir zaman sonra yine Galeri Kültür Yayınları tarafından gerçekleştirilecek.

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