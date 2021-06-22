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Windows 11 Performans Testinde Windows 10’u Geçti

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Geçen hafta birden karşımıza çıkan Windows 11'in resmen duyurulmasına saatler kala performans testi ortaya çıktı.
Windows 11 Performans Testinde Windows 10’u Geçti

Geçen hafta kurulum imajı sızıntısıyla birlikte gün yüzüne çıkan Windows 11 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Windows 11 ile yapılan performans testlerinde bir önceki sistem olan Windows 10’a kıyasla gözle görülür performans artışı sağlandığı görüldü.

Windows 11 performansıyla göz doldurdu

Testi gerçekleştiren HotHardware’in teorisine göre Windows 11’in Intel Lakefield yongalarında ve muhtemelen Alder Lake işlemcilerde de yer alacak mimariyle optimize şekilde çalışabilecek.

Windows 11 resmi olarak piyasaya sürülmedi, bu nedenle test sonuçları nihai sürüme göre farklı olabilir. Test eden kişiler ayrıca işletim sistemini optimize eden sürücülere sahip olmadığını söyledi. Bu kıyaslama da özellikle 3D Mark’ı etkiliyor.

Yapılan testler Windows 10 21H1 ve Windows 11 21996.1 yapısı ile birlikte çalıştırılan Intel Core i7 işlemcili Galaxy Book S cihazında gerçekleştirildi.

Karşılaştırmalar, Galaxy Book S’de Windows 10’dan Windows 11’e geçerken bir performans artışı olduğunu gösteriyor. HotHardware, bunun dizüstü bilgisayarın içindeki mimarinin optimizasyonundan kaynaklandığını öne sürüyor. 

Microsoft, Windows 11’i duyurana ve öncekinden nasıl farklı olduğunu açıklayana kadar bu testin tabi ki yüzde 100 geçerliliğe sahip olmadığını belirtelim.

 

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