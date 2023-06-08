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WordPress de yapay zekâ trendine katıldı

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Wordpress, yazar ve içerik üretim sıkıntısına son vermek için yeni yapay zekâ asistanını tanıtıyor.
WordPress de yapay zekâ trendine katıldı

Yayıncılık ve blog sitesi WordPress, yazmayı kolaylaştırmak için Jetpack yapay zekâ eklentisini entegre ediyor. Jetpack, yapay zekâ ile profesyonel içerik oluşturmak için OpenAI tarafından destekleniyor. Entegrasyon ile yazarlara siteden ayrılmadan yazım hatalarını kontrol etmelerini sağlıyor.

Ayrıca, hazırlanan bir blog gönderisinde fikir üretme aşamasında takılan kullanıcılar için yeni fikirler sunabilir; başlık ve özet gibi alanları doldurabilir. Bunların yanında ana dilinde yazı yazmayan kullanıcıların hazırladıkları taslakları istedikleri dile çevirebilir. Eklentinin sunduğu bazı diller arasında Fransızca, Çince, İspanyolca, Korece ve Hintçe bulunuyor.

Jetpack şu anda ilk 20 soru için ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Sonrasında ise ayda 10 dolarlık bir ödeme bekliyor.

Yapaya zekânın yaratıcı endüstride kullanılması yeni değil. WordPress’in yeni yapay zekâ eklentisi, Hollywood’daki yazarların grevini de akıllara getiriyor. Yıllar sonra greve giden yazarlar, görüşmeler sırasında yapımcılardan yapay zekâ sistemlerinin kullanılmamasını talep etmişti ve bu talepleri uzun vadeli olarak kabul edilemeyeceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker da ChatGPT’ye fenomen dizinin bir bölümünü yazdırdığını ancak yapay zekânın yeni bir şey üretemediğini belirtmişti.

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