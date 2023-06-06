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WWF Türkiye: 10 maddenin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz

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WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 5 Haziran Dünya Çevre Gününe özel toplantı düzenledi. Seçim öncesinde duyurulan 10 ayrı talep, seçim sonrası yeniden dile getirildi.
WWF Türkiye: 10 maddenin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz

WWF Türkiye 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yönetimi Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, “Türkiye için iklim krizi ve doğa kayıplarıyle ilgili gelecek endişelerini giderecek 10 maddenin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Nafiz Karadere maddeleri tek tek şöyle sıraladı:

* İklim kriziyle mücadele için sera gazı emisyonlarının bugünden itibaren 2030’a kadar en az yüzde 35 oranında azaltılması. Orman alanlarında, maden, turizm, yapılaşma gibi amaç dışı alan tahsisine ve aşırı ağaç kesimine son verilmesi. Kara, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde, korunan alanlarımızın 2030’a kadar yüzde 30’a çıkarılması. Tüm kıyılarımızda gırgır avcılığı için avlanma derinliğinin minimum 50 metreye çıkarılması ve balıkların göç yolu İstanbul Boğazı’nın 2025’e kadar gırgır balıkçılığına tamamen kapatılması. Doğa ve insanın sağlığı, çiftçinin refahı için, 2030a kadar tarım alanlarının en az yüzde 25’inde onarıcı tarım yapılması.

* Kuraklık ve iklim krizi ile mücadele ile su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için Su Kanunu taslağının bir an önce yasalaşması. 2030’a kadar doğaya karışan plastiğin sıfırlanması. Doğanın ve çevrenin korunması ile ilgili yasal düzenlemelerin etkin uygulanması, denetimlerin sıkılaştırılarak ihlallere sıfır tolerans gösterilmesi. Tüm süreçlerin, katılımcı, şeffaf, özellikle dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde yürütülmesi ve değişimden etkilenecek tüm kesimlerin mağduriyetlerini giderecek adil dönüşümün gözetilmesi. Üretime yönelik tüm teşvik ve fonların; temiz üretimi, doğa dostu teknolojileri ve karbonsuzlaşmayı destekleyecek şekilde, kirleten yöntemlerden sürdürülebilir ve döngüsel üretime yönlendirilmesi. 

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