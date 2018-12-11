XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi yarın açılıyor

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni yarın saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yapacak.

Açılışta, fotoğraf sanatçıları Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’tan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri de verilecek.

Opera sanatçıları Sermin Töre ile Tuğrul Enver Töre’nin Piyanist Narden Sonel eşliğinde verecekleri mini opera resitalinin de yer alacağı açılış ve ödül töreninde, Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkılarından ötürü XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde onur konuğu olacak olan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri’ye onur ödülü de takdim edilecek.

26 KATILIMCI, 68 ESER

Ödüllü fotoğraflarla birlikte toplam 26 katılımcının 68 eserinin yer alacağı XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, fotoğraf sanatçısı Mustafa Tevfik İleri’nin de 3 eseri sergilenecek.

Sergi, 22 Aralık Cumartesi’ye kadar mesai saatleri içinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.