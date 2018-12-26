  • BIST 91.023
  • Altın 216,585
  • Dolar 5,2837
  • Euro 6,0161
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Ya tutmazsa? Bir kişi tam 30 bin piyango bileti aldı

»
Ya tutmazsa? Bir kişi tam 30 bin piyango bileti aldı
Ya tutmazsa? Bir kişi tam 30 bin piyango bileti aldı

Milli Piyango'nun bu yıl dağıtacağı milyonlarca lira ikramiye herkesin düşlerini süslüyor. İstanbul Eminönü'nde, Milli Piyango bileti satın almak için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yılbaşına sayılı günler kala Milli Piyango'nun 70 milyon liralık ikramiyesi herkesin hayallerini süslüyor. Nimet Abla şubelerinde ise her yıl olduğu gibi kuyruk uzayıp gidiyor.

Milliyet yazarı Özay Şendir de çok konuşulacak bir iddiayı köşesine taşıdı:

'BU SENE DE İLGİ ÇOK FAZLA'

- Bu sene de Nimet Abla gişesine ilgi çok fazla ya, radyo programımda bir şirket yetkilisine bağlandım telefonla. Kuyruğu sordum, yurt dışından hangi ülkelere bilet satışı olduğunu, internet üzerinden satılan biletleri de ekledim sorularıma. Sonra tek başına en büyük bilet satışını sormak geldi aklıma, iyi ki de sormuşum. Tam 30 bin adet milli piyango bileti satın almış bir vatandaşımız. Ayıp değil ya, canlı yayında hesapladım, hepsi çeyrek bilet olsa tam 525 bin TL ediyor değeri. Sonra düşündüm, sadece piyango biletine harcayacak 525 bin TL parası olan birinin acaba serveti ne kadardır diye… Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakam, 17.5 milyon TL.

 

— Bir işe 525 bin TL yatırıp, bir ay sonra 17.5 milyon TL kazanmak imkansız ama piyango söz konusu olduğunda bir ihtimal, bir umut yok değil. İsteyen bir, isteyen 30 bin bilet satın alır, kimsenin laf etmeye hakkı yok elbette. Ancak, "Umut fakirin ekmeği, ye Memet ye" lafı var ya, nedense hep o mısra geliyor aklıma…

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Guardian’ın ‘otokratlar listesi’nde25 Aralık 2018 Salı 19:09
  • Canan Karatay'a potasyum bromür cezası25 Aralık 2018 Salı 16:41
  • Asgari ücrete 417 TL artış geldi25 Aralık 2018 Salı 11:42
  • Türkiye, Suriye'ye mi giriyor?25 Aralık 2018 Salı 09:53
  • Türkiye ‘kadınlara cinsel taciz’de ‘liste başı’24 Aralık 2018 Pazartesi 20:51
  • "Polisim" diyerek 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar24 Aralık 2018 Pazartesi 18:12
  • Yeni Akit yazarı: Şiddete karşı koymaya çalışmayın24 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
  • Başsavcılık'tan Gezen ve Akpınar açıklaması24 Aralık 2018 Pazartesi 17:34
  • Adana'da yakalanan Reina saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı24 Aralık 2018 Pazartesi 17:13
  • Hürriyet'in Kıbrıs haberi gündem oldu24 Aralık 2018 Pazartesi 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti