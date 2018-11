Yakın Doğu Koleji’nde, İngilizce KET ve PET, Fransızca DELF ve Almanca A1 sınavlarında başarı gösteren öğrencilere sertifikaları verildi.

Yakın doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, British Council tarafından gerçekleştirilen Cambridge KET ve PET sınavlarına giren 15 öğrenci, Fransızca DELF A1 ve A2 seviyelerine yönelik sınava giren toplam 28 öğrenci veGoethe Enstitüsünün Lefkoşa’daki merkezinde yapılan Almanca A1 seviyesinde sınava katılan 11 Yakın Doğu Koleji öğrencisi başarılı olarak sertifika almaya hak kazdı.

Sınavlarda başarılı gösteren öğrencilere belgeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 2 ‘de gerçekleştirilen törenle verildi. Okul İdaresi, öğretmen, veli ve öğrencilerin bir araya geldiği törende, Okul Müdürü Asım İdris bir konuşma yaptı. Tören, öğrencilerin sertifikalarını alması ve anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Yabancı Dil Başarıları Üniversite Kapılarını Aralıyor…

Konuşmasında yabancı dilin önemine vurgu yapan Okul Müdürü İdris, Yakın Doğu Kolejinin bu bağlamda her zaman öncü olduğunu ve başarılarının bundan sonraki yıllarda da artarak devam edeceğini belirtti.

Bu seviyede alınan KET ve PET sınavlarının öğrencilerin ileride katılacakları IGCSE ve IELTS gibi üniversiteye girişte istenilen İngilizce yeterlilik sınavlarına hazırlığın ilk basamağı olduğunu ifade eden İdris, bu süreçte öğrencilere düzenli ve özenli çalışma alışkanlığı kazandırılması, sınav ortamını tanımak, sınav kurallarına uymak ve zamanla yarışmak gibi becerilerin de öğretilmesi açısından önemine dikkat çekti.

Yakın Doğu Kolejinde ikinci yabancı dil olarak verilen Almancanın önemine de değinen İdris, Avrupa Konseyi tarafından sınıflandırılan, ayrıca Avrupa ortak dil kriterlerine uygun olarak yapılan ve dünyada 200’ ü aşkın ülkede faaliyet gösteren Goethe Enstitüsünün hazırladığı ve uyguladığı bu sınavların sonucunda elde edilen sertifikaların, tüm dünyada uluslararası geçerliliği olup sertifikalarının büyük bir değere sahip olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’nin ve İngiltere’nin bütün üniversitelerinde Goethe Sertifikasının ibraz edilmesi ilgili öğrenim dalında ilave kredi puanları ve büyük avantajlar getireceğini de sözlerine ekleyen okul müdürü aynı ayrıcalığın Fransızca için de geçerli olduğunu vurguladı.

Fransızca sınavlarının merkez olan Fransız Enstitüsü tarafından her yılın mayıs ayında yapıldığını ve “DELF”in, Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Fransızca Dil Eğitimi diploması olduğunu ifade eden Asım İdris, DELF sınavlarının Avrupa Dilleri Ortak çerçevesine uygun olarak A1, A2, B1 ve B2 şeklinde öğrencileri dört seviyede değerlendirdiğini, ortaokul ve lise öğrencilerinin Fransızca dil becerilerini sergilemek ve okuldaki çalışmalarını ödüllendirmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. DELF diplomalarının tüm Dünya’da kabul edildiğinden uluslararası bir geçerliliğe sahip olduğunu bu belgelerle, Fransız üniversiteleri ve gelecekteki iş başvurularında da öğrencilerin her zaman avantajlı olacaklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerin Akademik Gelişimi Velilerle Paylaşılacak…

Yakın Doğu Koleji Müdürü İdris ileriki günlerde veli, öğretmen ve öğrenci iletişimini akademik anlamada daha güçlü hale getirecek olan sistemin uygulamaya koyacaklarını da sözlerine ekledi. Öğrencilerin akademik durumlarını konu bitimlerindeki her sınav sonrası veliyle paylaşarak öğrencinin başarısını, sınıf sıralamasını ve her konu sonrası eksikliklerini belirleyerek gerekli görüldüğü durumlarda kurs açmak suretiyle eksiklerini tamamlamayı amaçlayan bu yeni sistemde her velinin çocuğuyla ilgili çok kapsamlı bilgi sahibi olacağını söyledi.