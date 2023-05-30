Yabani Ot Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Gazimağusa Belediyesi Temizlik İşleri Şubesi tarafından yabani ot temizliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler, yabani kuru ot temizleme çalışmaları kapsamında yol kenarlarında büyüyen otların temizliğini büyük bir özenle gerçekleştiriyor. Harika Mahallesi, Canbulat Mahallesi Baflılar Bölgesi ve Çanakkale Mahallesi Kaliland Bölgesi’nde yabani ot temizliği çalışmaları devam ederken ot temizliği çalışmalarına büyük iş araçlarıyla da destek veriliyor.

Gazimağusa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile 5-9 Haziran tarihleri arasında birçok belediye, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluşlar ve kent halkının destek ve katılımıyla “Tertemiz Mağusa İçin Hep Beraber” sloganı ile düzenlenen geniş kapsamlı bir çevre temizliği kampanyasına hazırlanıyor.