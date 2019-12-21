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Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi, pazartesinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.
Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, pazartesinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Dairenin 22-27 Aralık dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, hava önce yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli; daha sonra da alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

 Yarın hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Yeni haftanın ilk günü olan pazartesinden itibaren sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlar başlayacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri 19-22 derece dolaylarındayken yağışla birlikte 3 derece düşerek 16-19 derecede seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı  yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli esecek.

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