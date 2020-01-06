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Yakın Doğu Koleji dünya çapındaki Uluslararası Cambridge okullarından biri oldu

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Yakın Doğu Koleji dünya çapındaki Uluslararası Cambridge okullarından biri oldu
Yakın Doğu Koleji dünya çapındaki Uluslararası Cambridge okullarından biri oldu

Uluslararası anlamda kabul görmüş bir eğitim sistemi uygulayan Kıbrıs’ın nitelikli eğitim markası Yakın Doğu Koleji, ortaokul ve lisede uyguladığı Cambridge Uluslararası müfredatı, Cambridge International School uzmanları tarafından denetlenerek tüm kriterleri onaylandı ve 160 ülkede 10 binden fazla üyesi bulunan“Uluslararası Cambridge Okullarının” yeni bir üyesi oldu.

Cambridge Üniversitesi tarafından akredite edilen Yakın Doğu Kolejinin; sınıflarının, laboratuarlarının, uyguladığı müfredatın ve öğretmen kadrosu niteliklerinin dünya standartlarında olduğu bir kez daha Cambridge Okulları uzmanlar tarafından teyit edildi.

Üniversite ve İşverenler Tarafından Tanınan Diploma…

Cambridge Uluslararası Programı ile sunulan uluslararası ağ sayesinde öğrencilere ömür boyu geçerliliği olan diplomalara sahip olma ve okullararası değişim programı avantajını sunarken, diplomalarına ileriki eğitim ve iş bulmaları bakımından tüm dünyadaki üniversiteler ile işverenler tarafından tanınmasına değer katıyor. Ayrıca, öğrencilere üniversite eğitimi ve sonrasındaki iş hayatına adaptasyonu için hazırlıklar sunan programlara erişilebiliyor.

Yakın Doğu Kolejinde uygulanan müfredat, öğrenci eğitimi ile öğretmen gelişimine de Cambridge Üniversitesi tarafından destek sağlanırken, Uluslararası Cambridge Okulları öğretmenleri ile bilgi alışverişi, Cambridge programlarını öğretme ve öğrenme kaynaklarına da hızlı erişim sağlanıyor.

Cambridge müfredatı ile yetiştirilen öğrencileri üniversiteye hazırlamanın ötesinde hayatta başarılı birer birey olmaları için ihtiyaç duyulan yüksek özgüven, sorumluluk sahibi, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip becerilerle donatılmış, yarının dünyasının sorunları ile ilgili, gelecekte daha iyi bir dünya olabilmesi için şekillendirilebilecek yeteneklere sahip mezunlar yetiştirilmesine olanak sağlıyor.

Cambridge Uluslararası Programı Yakın Doğu Koleji Öğrenci Yetiştirme Prensipleri İle Uyumlu…

Yakın Doğu Ortaöğretim Okulları Başkanı Asım İdris yaptığı açıklamada, Dünya çapında 160 ülkede geçerliliği olan ve 10.000’den fazla üyesi bulunan Cambridge Uluslararası Okullar ağı ile Yakın Doğu Koleji öğrenci yetiştirme prensiplerinin uyumluluk içinde olduğunu söyledi.

İdris, “Bu anlayışla eğitimde mükemmelliği hedefleyen, ezberden uzak, öğrenci merkezli yaklaşımıyla uluslararası anlamda kabul görmüş bir eğitim sistemi olan Cambridge Uluslararası Programının, aşamalı, kapsamlı ve destekleyici ders materyalleri ile öğrencilere ulaştırarak evrensel insan yaratmak en birincil hedefimizdir. Bu programla Dünyayı tanıyan, birbirlerini anlayabilen, manevi değerlerinin farkında olan, dünyanın saygın üniversitelerinin aradığı kriterlere uygun bir anlayışla yetişen öğrenciler yetiştireceğiz” dedi.

Öğrencileri Hayat Boyu Öğrenmeye Hazırlıyor…

 İdris, sözlerinin devamında Cambridge Uluslararası Programı ile öğrencilerimize sunulan uluslararası ağ sayesinde, özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi, yaratıcı ve kritik düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına katkı sağlayacak niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Asım İdris, “Yakın Doğu Koleji, 21. yüzyılın her geçen gün yenilenen dünyasında öğrencilerini, iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çevresindeki insanlara fikir ve düşüncelerini hem ana dilinde hem de öğrendiği yabancı dillerde rahatça ve doğru ifade edebilen, kritik düşünmeye ve takım çalışmasına açık, bilgiyi uygulayabilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor” diye konuştu.

 

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