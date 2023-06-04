Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. 28’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 137 öğrenci burs kazandı
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sınav sonucunda 28’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 137 öğrenci burs kazandı.
137 öğrenci burs kazandı
Sınav sonucunda Yakın Doğu Kolejlerinden bursu eğitim hakkı kazanan 137 öğrenciden 28’i Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazandı. Eğitimlerine Dr. Suat Günsel Bursu ile devam edecek öğrenciler, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alacak. Bunun yanında 10 öğrenci tam burs, 30 öğrenci yarım burs ve 69 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı.
Kayıt tarihini kaçırmayın!
Sınav sonucunda burs kazanan öğrencilerin 9 Haziran 2023 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gerekli belgeler ve burs kazanan öğrencilerle ilgili detaylı bilgilere nec.k12.tr adresi üzerinden ulaşmak mümkün.
Asım İdris: “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz.”
Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, gerçekleştirdikleri sınavda burs hakkı ve eğitim hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi.
Yakın Doğu Kolejlerinin bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını geride bıraktığını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz” ifadesini kullandı.
Ömer Özkan: “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor.”
Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan ise “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı. Özkan, öğrencilerin akademik gelişimlerini en üst seviyeye çıkartırken, kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri ve spordan kültüre kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası alanlarda kendilerini ispat edecekleri olanaklar sağladıklarını ifade etti.
BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER
Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
SUAT YILMAZ
DEMİR İLHAN
ÇINAR NURAY
ERIN BAŞARAN
AREN LORD
TÜLAY KASAP
NEHİR YASAKÇI
SERDAR REŞAT KURUÇ
AYŞE YAMAN
GİZEM YILMAZ
ESMA DENİZ SENCER
ADA BEYLEM YAYLA
ADAHAN KALYONCU
TÜRKAN KARAMAN
ÇINAR EGEMEN
DERVİŞ ŞİMŞEK
ARAL SELVİ
ADA TÜRKER
DERYA ULUÇAM
UZAY HAFIZ
ALMİRA OYTAÇ
HATİCE KOFALI
BARIŞ BAHRİYELİ
GÜLSEN ERDEN
TAYLAN RATCLIFFE
HAZAL ALTINÇAY
NERİL GÖKYAY
GİRAY ŞENTÜRK
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Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
ASİL ERBULUT
DİLA KARACAMERT
BALIN BALCIOĞLU
SU BALCIOĞLU
ECRİN AKYÜREK
AYGÜN SAKALLI
EMSAL YILMAZ
METE AKDENİZ
ARAS MUSA TÜYLÜOĞLU
HASAN NASİBOĞLU
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Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
HÜSEYİN DEMİRER
DEMIR AKARSU
AREN YAVUZ ATILGAN
ÇİĞDEM KARADOĞAN
ELİZ PARLA DENİZER
REFİKA GÖKYAY
DERİN SÖZEN
TEZEL KARAMAN
HÜSNE IRMAK AKSOY
KIVANÇ POTAK
ARDA EBERDES
ELA ERYILMAZ
BETİM BİGE SELIŞIK
KUZEY TAŞLI
SAHIL ÇINARLI
ELAY KAYGAS
MAYIS OYGAR
ALİ CANEL MİDEM
İSMAİL AKINCIOGLU
MEYRA ATAMTÜRK
SELİN KASIMOĞLU
METIN KATRİN
SEVIM MERI ERKMEN
ARMIN ÇATOZLULAR
BALIN SEFER
MELEK NAZ AKKAYA
ARINÇ ÖREN
ZEYNEP BUĞLEM SAVRAN
YASİN ALTUNTERİM
NEHİR AKPINAR
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Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
HÜSEYİN RÜZGAR YAMAN
KARAY UZUNOĞLU
NERIMAN ADEL ESKİKÖY
MAZHAR ÜNÜVAR
TUANA SÜRMELİOĞLU
DORUK KARADAĞLI
HANİFE ŞÖFÖROĞLU
DORUK BENSEL
BÜLENT AKYİĞİT
MAHMUT ARAS BARDAKÇIOĞLU
DAMLA KOCADAL
BERİL MELTEM OKTAY
ARMIN ATIŞ
GALİP GÜNSEL
JORA CEYLİN KARAHAN
İSMET BOZKURT
METE GÜMÜŞSOY
DESTAN DERVIŞ TUNÇALP
OSMAN ÖZMATYATLI
İREM ÖZEN
GECE ÖZENEL
ENES BUMBAROĞLU
EREN KAPTAN
KORAL ALİ CİVİSİLLİ
HASAN RUSO
EDİZ KARTAL GÜVEN
NIL ARNAVUT
DEFNE SARE BAYRAKTAR
YILMAZ YALIM
DİNÇ SEYFI SERHANER
EROL SOYKARA
EREZ BASRİ
RENK DURU DENEREL
SERAL HÜRKOL
SU AYZA ŞAHİN
AYŞEM NİSA KARA
DERFİN NURİYE KANDULU
ÇINAR KARAÇALI
AYNUR ARAS
RADMEHR VASHEGHANI
EKIN ÇUKUROVALI
EYLÜL ÖKSÜZ
ERDOĞAN ŞENÇAĞ
MUSTAFA ÇINAR YILMAZ
DARYA TARAN
METE DURGUN
YALIN YURTSEVER
ARIF ÇOCUK
GAZİ EMİRKANI
KEMAL NAZIM AKTUNÇ
ÖMER MENDERES
BERKE KARADAĞLI
EMİNE ÜLMAN
LAVİN ERDENAY
DİRENÇ EĞİTMEN
ASIM ARAS ASTAN
KUZEY GÜNEY
CAN ALP BATTAL
CEYLİN TORLAK
DORUK UĞUZ
CAVİDAN GÜLTEKİN
ERIM AKKAGÜN
HASAN BİLGİÇ
ELIZ GÜLAY SÜLEYMANOĞLU
DENIZ TAMAKAN
EMİR EFE OKCU
TÜLİN HARUN
BAHAR CEREN ÖZKOÇ
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Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin sınav numaraları:
220116
220128
810183
810117
810163
810162
220412
220122
220158
220114
810193
220393
220240
220259
220133
220188
220143
220367
220245
360126
220239
220292
220272
220218
220382
220266
360128
360101
220305
220287
220253
360104
220327
360149
360121
220385
220328
220304
360130
220329
810129
360105
220402
220361
220324
810122
220389
810190
220102
220409
220378
220365
220108
810109
220251
360210
810116
220396
360172
220149
810119
360132
810155<
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