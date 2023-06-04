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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. 28’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 137 öğrenci burs kazandı

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sınav sonucunda 28’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 137 öğrenci burs kazandı.

137 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Yakın Doğu Kolejlerinden bursu eğitim hakkı kazanan 137 öğrenciden 28’i Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazandı. Eğitimlerine Dr. Suat Günsel Bursu ile devam edecek öğrenciler, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alacak. Bunun yanında 10 öğrenci tam burs, 30 öğrenci yarım burs ve 69 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Sınav sonucunda burs kazanan öğrencilerin 9 Haziran 2023 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gerekli belgeler ve burs kazanan öğrencilerle ilgili detaylı bilgilere nec.k12.tr adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

Asım İdris: “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, gerçekleştirdikleri sınavda burs hakkı ve eğitim hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi.

Yakın Doğu Kolejlerinin bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını geride bıraktığını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz” ifadesini kullandı.

Ömer Özkan: “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor.”

Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan ise “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı. Özkan, öğrencilerin akademik gelişimlerini en üst seviyeye çıkartırken, kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri ve spordan kültüre kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası alanlarda kendilerini ispat edecekleri olanaklar sağladıklarını ifade etti.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

SUAT YILMAZ

DEMİR İLHAN

ÇINAR NURAY

ERIN BAŞARAN

AREN LORD

TÜLAY KASAP

NEHİR YASAKÇI

SERDAR REŞAT KURUÇ

AYŞE YAMAN

GİZEM YILMAZ

ESMA  DENİZ SENCER

ADA  BEYLEM YAYLA

ADAHAN KALYONCU

TÜRKAN KARAMAN

ÇINAR EGEMEN

DERVİŞ ŞİMŞEK

ARAL SELVİ

ADA TÜRKER

DERYA ULUÇAM

UZAY HAFIZ

ALMİRA  OYTAÇ

HATİCE  KOFALI

BARIŞ BAHRİYELİ

GÜLSEN ERDEN

TAYLAN RATCLIFFE

HAZAL  ALTINÇAY

NERİL GÖKYAY

GİRAY ŞENTÜRK

 

///////////////////////////////////////////////

 

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

 

ASİL ERBULUT

DİLA KARACAMERT

BALIN  BALCIOĞLU

SU  BALCIOĞLU

ECRİN AKYÜREK

AYGÜN SAKALLI

EMSAL YILMAZ

METE AKDENİZ

ARAS MUSA TÜYLÜOĞLU

HASAN NASİBOĞLU

 

////////////////////////////////////

 

Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

 

HÜSEYİN DEMİRER

DEMIR AKARSU

AREN YAVUZ ATILGAN

ÇİĞDEM KARADOĞAN

ELİZ PARLA DENİZER

REFİKA GÖKYAY

DERİN SÖZEN

TEZEL KARAMAN

HÜSNE IRMAK AKSOY

KIVANÇ POTAK

ARDA EBERDES

ELA ERYILMAZ

BETİM BİGE SELIŞIK

KUZEY TAŞLI

SAHIL ÇINARLI

ELAY KAYGAS

MAYIS OYGAR

ALİ CANEL MİDEM

İSMAİL AKINCIOGLU

MEYRA ATAMTÜRK

SELİN KASIMOĞLU

METIN KATRİN

SEVIM MERI ERKMEN

ARMIN ÇATOZLULAR

BALIN SEFER

MELEK NAZ AKKAYA

ARINÇ ÖREN

ZEYNEP BUĞLEM SAVRAN

YASİN ALTUNTERİM

NEHİR AKPINAR

 

////////////////////////////////////////////////

 

Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

 

ALI SAKARYA

HÜSEYİN RÜZGAR YAMAN

KARAY UZUNOĞLU

NERIMAN ADEL ESKİKÖY

MAZHAR ÜNÜVAR

TUANA  SÜRMELİOĞLU

DORUK KARADAĞLI

HANİFE ŞÖFÖROĞLU

DORUK BENSEL

BÜLENT AKYİĞİT

MAHMUT ARAS BARDAKÇIOĞLU

DAMLA KOCADAL

BERİL MELTEM OKTAY

ARMIN ATIŞ

GALİP GÜNSEL

JORA CEYLİN KARAHAN

İSMET BOZKURT

METE GÜMÜŞSOY

DESTAN DERVIŞ TUNÇALP

OSMAN ÖZMATYATLI

İREM  ÖZEN

GECE ÖZENEL

ENES BUMBAROĞLU

EREN KAPTAN

KORAL ALİ  CİVİSİLLİ

HASAN RUSO

EDİZ KARTAL GÜVEN

NIL ARNAVUT

DEFNE SARE BAYRAKTAR

YILMAZ YALIM

DİNÇ SEYFI SERHANER

EROL SOYKARA

EREZ BASRİ

RENK DURU DENEREL

SERAL HÜRKOL

SU AYZA ŞAHİN

AYŞEM NİSA KARA

DERFİN NURİYE KANDULU

ÇINAR KARAÇALI

AYNUR ARAS

RADMEHR VASHEGHANI

EKIN ÇUKUROVALI

EYLÜL ÖKSÜZ

ERDOĞAN ŞENÇAĞ

MUSTAFA ÇINAR YILMAZ

DARYA TARAN

METE DURGUN

YALIN YURTSEVER

ARIF ÇOCUK

GAZİ EMİRKANI

KEMAL NAZIM AKTUNÇ

ÖMER MENDERES

BERKE KARADAĞLI

EMİNE ÜLMAN

LAVİN ERDENAY

DİRENÇ EĞİTMEN

ASIM ARAS ASTAN

KUZEY GÜNEY

CAN ALP BATTAL

CEYLİN TORLAK

DORUK UĞUZ

CAVİDAN GÜLTEKİN

ERIM AKKAGÜN

HASAN BİLGİÇ

ELIZ GÜLAY SÜLEYMANOĞLU

DENIZ TAMAKAN

EMİR EFE OKCU

TÜLİN HARUN

BAHAR CEREN ÖZKOÇ

 

//////////////////////////////////////

 

Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin sınav numaraları:

 

220116

220128

810183

810117

810163

810162

220412

220122

220158

220114

810193

220393

220240

220259

220133

220188

220143

220367

220245

360126

220239

220292

220272

220218

220382

220266

360128

360101

220305

220287

220253

360104

220327

360149

360121

220385

220328

220304

360130

220329

810129

360105

220402

220361

220324

810122

220389

810190

220102

220409

220378

220365

220108

810109

220251

360210

810116

220396

360172

220149

810119

360132

 

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