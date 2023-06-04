Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. 28’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 137 öğrenci burs kazandı

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sınav sonucunda 28’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 137 öğrenci burs kazandı.

137 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Yakın Doğu Kolejlerinden bursu eğitim hakkı kazanan 137 öğrenciden 28’i Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazandı. Eğitimlerine Dr. Suat Günsel Bursu ile devam edecek öğrenciler, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alacak. Bunun yanında 10 öğrenci tam burs, 30 öğrenci yarım burs ve 69 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Sınav sonucunda burs kazanan öğrencilerin 9 Haziran 2023 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gerekli belgeler ve burs kazanan öğrencilerle ilgili detaylı bilgilere nec.k12.tr adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

Asım İdris: “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, gerçekleştirdikleri sınavda burs hakkı ve eğitim hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi.

Yakın Doğu Kolejlerinin bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını geride bıraktığını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz” ifadesini kullandı.

Ömer Özkan: “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor.”

Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan ise “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı. Özkan, öğrencilerin akademik gelişimlerini en üst seviyeye çıkartırken, kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri ve spordan kültüre kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası alanlarda kendilerini ispat edecekleri olanaklar sağladıklarını ifade etti.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

SUAT YILMAZ DEMİR İLHAN ÇINAR NURAY ERIN BAŞARAN AREN LORD TÜLAY KASAP NEHİR YASAKÇI SERDAR REŞAT KURUÇ AYŞE YAMAN GİZEM YILMAZ ESMA DENİZ SENCER ADA BEYLEM YAYLA ADAHAN KALYONCU TÜRKAN KARAMAN ÇINAR EGEMEN DERVİŞ ŞİMŞEK ARAL SELVİ ADA TÜRKER DERYA ULUÇAM UZAY HAFIZ ALMİRA OYTAÇ HATİCE KOFALI BARIŞ BAHRİYELİ GÜLSEN ERDEN TAYLAN RATCLIFFE HAZAL ALTINÇAY NERİL GÖKYAY GİRAY ŞENTÜRK

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Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

ASİL ERBULUT DİLA KARACAMERT BALIN BALCIOĞLU SU BALCIOĞLU ECRİN AKYÜREK AYGÜN SAKALLI EMSAL YILMAZ METE AKDENİZ ARAS MUSA TÜYLÜOĞLU HASAN NASİBOĞLU

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Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

HÜSEYİN DEMİRER DEMIR AKARSU AREN YAVUZ ATILGAN ÇİĞDEM KARADOĞAN ELİZ PARLA DENİZER REFİKA GÖKYAY DERİN SÖZEN TEZEL KARAMAN HÜSNE IRMAK AKSOY KIVANÇ POTAK ARDA EBERDES ELA ERYILMAZ BETİM BİGE SELIŞIK KUZEY TAŞLI SAHIL ÇINARLI ELAY KAYGAS MAYIS OYGAR ALİ CANEL MİDEM İSMAİL AKINCIOGLU MEYRA ATAMTÜRK SELİN KASIMOĞLU METIN KATRİN SEVIM MERI ERKMEN ARMIN ÇATOZLULAR BALIN SEFER MELEK NAZ AKKAYA ARINÇ ÖREN ZEYNEP BUĞLEM SAVRAN YASİN ALTUNTERİM NEHİR AKPINAR

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Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

ALI SAKARYA HÜSEYİN RÜZGAR YAMAN KARAY UZUNOĞLU NERIMAN ADEL ESKİKÖY MAZHAR ÜNÜVAR TUANA SÜRMELİOĞLU DORUK KARADAĞLI HANİFE ŞÖFÖROĞLU DORUK BENSEL BÜLENT AKYİĞİT MAHMUT ARAS BARDAKÇIOĞLU DAMLA KOCADAL BERİL MELTEM OKTAY ARMIN ATIŞ GALİP GÜNSEL JORA CEYLİN KARAHAN İSMET BOZKURT METE GÜMÜŞSOY DESTAN DERVIŞ TUNÇALP OSMAN ÖZMATYATLI İREM ÖZEN GECE ÖZENEL ENES BUMBAROĞLU EREN KAPTAN KORAL ALİ CİVİSİLLİ HASAN RUSO EDİZ KARTAL GÜVEN NIL ARNAVUT DEFNE SARE BAYRAKTAR YILMAZ YALIM DİNÇ SEYFI SERHANER EROL SOYKARA EREZ BASRİ RENK DURU DENEREL SERAL HÜRKOL SU AYZA ŞAHİN AYŞEM NİSA KARA DERFİN NURİYE KANDULU ÇINAR KARAÇALI AYNUR ARAS RADMEHR VASHEGHANI EKIN ÇUKUROVALI EYLÜL ÖKSÜZ ERDOĞAN ŞENÇAĞ MUSTAFA ÇINAR YILMAZ DARYA TARAN METE DURGUN YALIN YURTSEVER ARIF ÇOCUK GAZİ EMİRKANI KEMAL NAZIM AKTUNÇ ÖMER MENDERES BERKE KARADAĞLI EMİNE ÜLMAN LAVİN ERDENAY DİRENÇ EĞİTMEN ASIM ARAS ASTAN KUZEY GÜNEY CAN ALP BATTAL CEYLİN TORLAK DORUK UĞUZ CAVİDAN GÜLTEKİN ERIM AKKAGÜN HASAN BİLGİÇ ELIZ GÜLAY SÜLEYMANOĞLU DENIZ TAMAKAN EMİR EFE OKCU TÜLİN HARUN BAHAR CEREN ÖZKOÇ

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Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin sınav numaraları: